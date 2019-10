Az egészségnek több dimenziója van: a test, a lélek, a kapcsolatok is befolyásolják

A vasi TIT székházában tartott előadást Milisitsné Tátrai Beatrix egészségfejlesztő, mentálhigiénikus, védőnő Egészséget minden korban címmel.

Az előadáson egyebek mellett elhangzott: fontos tisztában lennünk azzal, hogy az egészség nem csak a betegség hiányát jelenti. Ennek több dimenziója is van, beszélhetünk biológiai egészségről, ez a szervezetünk megfelelő működését jelenti. De ugyanilyen fontos a lelki egészség, ami az önmagunkkal szembeni béke jele. A mentális egészség a tiszta és következetes gondolkodásra való képességen alapszik, míg az emocionális egészség az érzések felismerésének és megélésének képességétől függ. Szó esett még a szociális egészségről, a másokkal való kapcsolatok fontosságáról is.

Az egészséget meghatározza a környezetünk, valamint hozzájárulnak alakulásához személyes kapcsolataink és saját szokásaink is. A külső tényezők ellen nem tehetünk sokat – azon kívül, hogy a lehető legjobban megpróbálunk alkalmazkodni. A belső tényezők esetében viszont a saját kezünkben van az irányítás, a megoldás kulcsa.

Milisitsné Tátrai Beatrix beszélt a klimaxról is: a változókor egy összetett lelki és fizikai tünetegyüttes. Meg­jelenése mindkét nemet érintheti, azonban különböző mértékben jelentkezik a nőknél és a férfiaknál. Ezenfelül személyenként is eltérő, hogy milyen erősek a tünetek. Ezeket a hormonváltozások okozzák, hatásukra nemcsak a testalkat változik meg, de a csontritkulás gyakorisága is nő. Ezért fontos, hogy a menopauza után rendszeresen járjunk ilyen jellegű szűrővizsgálatokra is. A testmozgással és a helyes táplálkozással enyhíthetők a tünetek.

Fontos, hogy a megfelelő ételek sokat segítenek egészségünk megőrzésében. A szakember bemutatta a dietetikusok által nemrég kifejlesztett „okostányért” is. Ez egy új útmutató, amely közérthetően, egyszerűen fogalmazza meg az egészséges táplálkozás legfontosabb alapelveit. Eszerint étkezésünk felét tegyék ki a zöldségek és gyümölcsök olyan módon, hogy előbbiből fogyasszuk a nagyobb mennyiséget. A maradék ötven százalékot pedig a gabonafélék, húsok, halak, tejtermékek alkossák. A zsiradék-, só- és cukorfogyasztást pedig csökkentsük minimálisra.

Az előadás végén Milisitsné Tátrai Beatrix a mozgás fontosságára is felhívta a figyelmet. Mint hangsúlyozta: már napi fél óra sétával rendkívül sokat tehetünk az egészségünkért.