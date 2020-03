Az esélytelenek nyugalmával indultak, a döntőig jutottak A Dalban– Kóbor Zsókával és Polgár Patrikkal beszélgettünk

A rábagyarmati Kóbor Zsókát és zenésztársát, a felsőszölnöki Polgár Patrikot legtöbben A Dal-ból ismerhetik.

Több éve ismerik egymást, közös zenekarban is játszottak, de csak 2018-ban döntöttek úgy, hogy duót alapítanak. Azóta már nagyobb fesztiválokon is hallhattuk őket. A Dal-ban a „Valamiért” című szerzeményükkel szálltak versenybe a fődíjért. A döntőig el is jutottak.

A harmadik válogatón különleges, látványos produkcióval álltak fel a színpadra. Zsóka végig úgy énekelt, hogy szó szerint a levegőben lebegett. A duó többek között ennek a hátterébe is beavatott minket. Azt is elmondták, hogyan tovább.

Mikor és hogyan kezdtetek el együtt zenélni?

6 éve ismerjük egymást. Kezdetekben ketten kezdtünk el zenélgetni, majd alapítottunk egy rock zenekart, ami bő egy évig működött. A formáció feloszlását követően egy ideig külön utakon folytattuk tovább, majd 2018-tól duóként zenélünk együtt egyre nagyobb sikerekkel. Nehéz meghatározni a stílusunkat. Mi akusztikus örömzenének szoktuk hívni, de az egyik rádióban akusztikus folk-pop stílusként határozták meg a munkásságunkat, és valószínűleg igazuk is lehet.

Hogy jött az ötlet, hogy elinduljatok A Dalban?

Az esélytelenek nyugalmával beküldtük a zenénket amolyan mit veszíthetünk alapon, így nagy meglepetés volt a top 30-ba való bekerülés. A döntőig tartó út csak hab volt a tortán.

A harmadik válogatón látványos produkcióval álltatok a színpadra, Zsóka szó szerint lebegett a levegőben. Hogy jött az ötlet?

December végén behívtak minket a műsor készítői az MTVA-ba, hogy beszéljük át a produkciónkat. Mi nem érkeztünk konkrét elképzelésekkel, viszont a tévések egyből a válogatóban is látható lebegős ötlettel álltak elénk. Ez már akkor, rajzolva is jól mutatott, mi nagyon megkedveltük és Zsóka simán rábólintott. A lebegésben egy speciális szerkezet volt Zsóka segítségére, amit egyébként nem sikerült tökéletesen megalkotni, így Zsókának végig felhúzott lábakkal kellett hasizomból tartani magát s így végig énekelni a dalt. Nagy feladat volt ez, hiszen ez volt az első televíziós szereplésünk, így sokkal jobban izgultunk, mint bármikor máskor.

Eljutottatok a műsorban a döntőig. Milyen érzések kavarognak most bennetek?

Mindenképpen pozitív érzések és leírhatatlan nagy hála.

Pozitív érzések, mivel mindig az volt a fő cél, hogy maximálisan tegyük oda magunkat. Úgy érezzük, hogy mindhárom alkalommal, amikor A DAL színpadára álltunk, kihoztuk a lehető legtöbbet magunkból.

Hála pedig a közönségnek. Egyik alkalommal sem kaptunk túl jó pontokat a zsűritől ellenben a közönség szavazataival. Nekik köszönhetjük leginkább, hogy a döntőig jutottunk. Úgy tűnik őket megérintette a dalunk.

Milyen tapasztalataitok voltak A Dallal kapcsolatban? Esetleg jövőre is elindultok?

Volt egyfajta menetrendünk.

Az adás hetében hétfőn volt a hangbeállás, valamint ezen a napon forgatták le a kisfilmet, amit a fellépésünk előtt láthattak a kedves nézők.

Csütörtökön már kamerapróba volt. A fellépő ruhában teljesen úgy kellett előadni a dalt mintha élesben ment volna. Ezt eljátszottuk 3-4 alkalommal, majd a visszatekintő szobában megnézhettük és meghallgathattuk, mit fognak látni a nézők szombaton. Ilyenkor persze még van lehetőség változtatásokra is.

Csütörtökön vagy pénteken mindig behívtak valahová reklám céllal.

Szombaton az adás napján reggel 10:45-től ott kell lennie mindenkinek. Egyéni és közös próbák, majd több órás semmittevés. Az épületet sem hagyhattuk el.

Ha lesz a nevezési és jelentkezési határidő kritériumainak megfelelő dalunk, biztosan benevezzük és bíztatunk bárki mást, nem lehetetlen ide bekerülni. Nem kell semmilyen hátszél, nekünk sem volt, mégis a döntőig jutottunk.

Hogyan tovább? Mik a távlati céljaitok most? Terveztek kiadni albumot?

Új dalok, klipek, koncertek folyamatban. Album inkább 2021-ben várható. Nem titkolt célunk a zenekaros formáció alapítása sem.