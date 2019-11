Az igen és a hogyan: esküvőkiállítás Szombathelyen

Alig ért véget az esküvői főszezon, a jövőre vagy két év múlva frigyre lépő pároknak itt az idő, hogy elkezdjék a szervezést.

Az eljegyzés a kapuja a házasságnak: nem árt idejében, az igen kimondása után mielőbb gondoskodni az esküvő megszervezéséről.

Gál Katalin rendezvényszervezőt kértük, adjon tippeket a házasulandóknak. – Szerintem a legfontosabb, hogy elgondolkozzanak azon, hány fős lagzit szeretnének. Mivel a helyek befogadóképessége korlátozott, ennek alapján lehet szűkíteni a helyszínek listáját. A második lépésben az esküvő stílusára érdemes fókuszálni, ez tovább módosítja a lehetőségeket. – Célszerű kiindulni egy fix dologból: vagy az esküvő helyszíne legyen a támpont, vagy a dátum – tette hozzá.

Gál Katalin úgy látja, érdemes esküvőszervezőt megbízni a teendőkkel: tapasztalatai alapján sokat lehet spórolni azzal, ha valaki felkér egy ilyen szakembert. Rendelkezik szolgáltatói bázissal, ki tud alkudni kedvezményeket, és a költségvetést pontosan be tudja tartani. Megtudtuk azt is: a jegygyűrűt nem érdemes rögtön az elején megrendelni, hiszen valószínűleg a menyasszony és a vőlegény is a legjobb formáját szeretné hozni a nagy napon, ezért esetleg fogyni kezdenek, így szűkebb átmérőjű gyűrűre lesz majd szükség. Akiknél aktuális a téma, november 9–10-én a Tóvendéglőben, a megye legnagyobb esküvőkiállításán tájékozódhatnak a szolgáltatói kínálatról.