Az oltás nem gyengíti az immunrendszert

Nem gyengíti az immunrendszert a bakteriális agyhártyagyulladás elleni védőoltás, így a koronavírus okozta helyzetben is fontos beadatni – hívta fel a figyelmet Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke.

Mint mondta, a fertőző agyhártyagyulladás nagyon gyors lefolyású betegség, esetenként az első tünetek megjelenésétől – amelyek amúgy lázas felső légúti megbetegedésekre adnak gyanút – 24 órán belül a páciens intenzív osztályra kerül, illetve a betegek ötöde elhalálozik. Hangsúlyozta: a betegségnek nagyon magas a halálozási arányszáma, sok betegnél a gyógyulás végtag-­eltávolítással jár, illetve nagyon magas a végleges idegrendszeri sérülések száma is.

Az MTI azt írja, a betegség leginkább a csecsemőkre és az öt év alatti gyermekekre, illetve a 16 és 20 év közötti korosztályra veszélyes. Az igazolt évi esetszám 50 és 70 között van Magyarországon – mondta, megjegyezve, hogy gennyes agyhártyagyulladásban ennél sokkal többen halnak meg, csak sok esetben nem sikerül pontosan kimutatni a baktériumot. 2017-ben 223 gyógyszert fogadott be a tb, köztük a kétéves kor alatt adható agyhártyagyulladás elleni oltást, amely 2017 januárjától kiemelt támogatással érhető el. Az agyhártyagyulladás ellen egyedül a védőoltás nyújt hatékony védelmet. Van védőoltás a betegség B és C típusa ellen is, de mivel az egyik nem ad védelmet a másikra, érdemes mind a kettőt beadatni.

Az agyhártyagyulladások kétharmada a gyerekek első három és fél évében, főleg egy-másfél éves korban jelentkezik. A betegséget kiváltó meningococcus baktérium először a torokflórába kerül be, majd onnan a vér­áramba jut. A felnőtt szervezet már képes ezt meggátolni, de a kisgyerekek szervezete nem elég erős hozzá, ezért nagy veszélyt jelent rájuk. Az esetek hatoda, ha időben felismerik is, halállal végződik, a túlélők pedig nagy valószínűséggel egész életre kiható, maradandó károsodást szenvednek. Tíz betegből legalább egynél számolni kell súlyos testi/idegrendszeri következményekkel, amelyek közül a leggyakoribb az ujjak vagy teljes végtagok elvesztése, agykárosodás, epilepszia és halláskárosodás.