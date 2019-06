Babakiállítás Iváncon – Az iparművész egy szobát rendezett be otthonában

Magyar, olasz, svájci és spanyol népviseletbe öltözött, aprólékosan megmintázott babákat, sőt, történelmi alakokat és Einsteint is felfedezheti a polcokon az, aki körülnéz a település szívében található babamúzeumban.

Marozsyné Guba Rózsa a hetvenes években kezdett el babákat készíteni, 1985-ben pedig babakészítő népi iparművész címet kapott az eredetileg közgazdász végzettségű asszony.

Felnőttként varázsolta el őt a babák világa, bevallása szerint fiús kislány volt, a fúrás-faragás érdekelte. Huszon­évesen készítette el első munkáját, amelyet nem őrzött meg:

– Nem volt szép a legelső, ezért dobtam el. Sem a fej, sem a test nem stimmelt, bár a ruha, amely szentistváni viselet kicsinyített mása volt, egész mutatós lett – mondta el az alkotó. Az azóta eltelt években sok munkája összegyűlt, otthona egyik szobájában kiállítást állított össze belőlük, nyáron bárki megtekintheti az egyedi tárlatot. – Egész más hangulata van egy családi házban berendezett múzeumnak, mint egy hagyományos bemutatóteremnek – tette hozzá Rózsa, aki nemcsak a babákat készítette, a helyiségben található ülőbútorokat is maga kárpitozta újra. A szobába érve szalad a tekintet a szebbnél szebb munkákon: nehéz eldönteni, melyiket vegyük alaposabban szemügyre először. Az iparművész vezet körbe minket a szobában, sorolva, hogy milyen népviselet jelenik meg a babákon. – Magyarországról palócokat, kalocsaiakat, hajósiakat, dunántúliakat és alföldieket láthat a betérő, összesen nagyjából húsz darabot tesz ki a tradicionális viseleteinket őrző gyűjteményrész. Külföldi népi öltözet is megjelenik a polcokon: csehek, svájciak, provence-iak, szardíniaiak, valenciaiak, szicíliaiak mind helyet kaptak a tárlatban. A tudósok, történelmi személyek sem hiányoznak: Einstein, Stuart Mária, Sissi és VIII. Henrik tekint ránk méltóságteljesen. Utóbbi egyébként Rózsa kedvence is: az aprólékosan, precízen megformált arc mintha festmény lenne.

A babakészítő elmondta: azoknál a babáknál, amelyek olyan korban élő embereket ábrázolnak, amikor még nem volt fényképezőgép, a festmények adnak támpontot: azok alapos megfigyelése segít a minél pontosabb ábrázolásban. Az alkotó a készítési folyamatba is beavatott minket; elmondta, hogy a test anginból készül, azt pamutvattával tömi ki, arra jön a ruházat. A fej megmintázása a nehezebb:

– A koponyát kifaragom gipszből, majd arra egy-két réteg anyag kerül, attól függően, hogy fiatalabb vagy idősebb arcot kell visszaadni: az öregebbekén több ránc van, ott a három réteg nem adna teret a valósághű ábrázolásnak, a vonásokat akrilfestékkel készítem el – emelte ki.

A szempillák, a szemöldök és a szakáll alapanyaga rendszerint fonal vagy szőr: – VIII. Henrik arcszőrzete az egyik bundámból való, de volt olyan, hogy az egyik öregasszonynak a perzsamacskám farkának szőréből vágtam le egy keveset.

Június 1-jétől hétvégente lehet látni a gyűjteményt.