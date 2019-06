Babákkal könnyű utazni, ha épp nem sírnak, jó eséllyel alszanak

Ha jól időzítünk, a babák szinte az egész utat végigaludhatják. Iratok, oltási könyv, meleg ruha és biztosítás nélkül azonban ne induljunk el.

Kisbabával is bátran nekivághatunk egy hosszabb külföldi autóútnak, csupán néhány apróságra kell figyelni. Először is van néhány dolog, aminek okvetlenül ott a helye a bőröndben és pár trükk, amivel megkönnyíthetjük az utazást. Az egyik ilyen az időpontválasztás, amennyiben a baba jól teleette magát, és amúgy is közeleg az alvásidő, jó eséllyel az utca végéig sem jutunk, már aludni fog. Egy kisbabát még kevésbé kell szórakoztatni útközben, jó esetben végigalussza az utat, de kedvenc játékaiból, könyveiből, kendőiből legyen kéznél pár darab. A babák a motorzúgásra és a ringató mozgásra általában alvással reagálnak, de arra számítani kell, hogy idővel megunják az ülést, kényelmetlenné válhat a mozdulatlanság, és ilyenkor bizony sírni kezdenek. Míg otthon megengedhetjük magunknak, hogy nem lépünk egyből, itt célszerű az első jelekre figyelni, mivel az autópályán nem tudunk csakúgy bármikor félreállni, ezért már az első nyöszörgés után – amint tehetjük – álljunk meg, nem érdemes abban bízni, hogy úgyis visszaalszik majd. Megálláskor vegyük ki a babát az ülésből, etessük, nyugtassuk meg, vegyük ölbe, tegyük tisztába. Pár perc az egész, és máris folytathatjuk utunkat.

Ami semmiképpen nem maradhat ki a csomagból, az az elsősegélycsomag, és ha még adagoljuk, akkor a D- és K-vitamin. Szükség lesz kézfertőtlenítőre és higiénikus kendőre. Tápszerekre, bébiételekre, a szükséges pelenkákra minden mennyiségben és persze ruhákra a legváltozatosabb élethelyzetekre, ahogyan elengedhetetlen a sapka és a babáknak való naptej is. Érdemes gondolni arra, hogy hiába van harminc fok, az autóban, a szálláson és az üzletekben működő légkondicionálók miatt szükségünk lesz melegebb ruhára is. Ügyeljünk rá, hogy a babakocsi, babahordozó is bekerüljön az autóba, ahogyan arra is, hogy a nap ne tűzzön a gyerekre az autóban. Nem kell, hogy az egyik szülő hátul üljön, viszont célszerű a babát a sofőr mögé ültetni, így aki nem vezet, folyamatosan rálát a gyerekre.

Soha, még csak egy percre se hagyjuk a gyereket egyedül a kocsiban, vagy maradjon vele valaki, vagy vigyük magunkkal. A napon álló, felforrósodott autóban percek alatt megtörténhet a baj. Indulás előtt tájékozódjunk, hogy a szálláson van-e hűtő, amennyiben nincs, az kissé megbonyolítja a dolgokat, mivel a felbontott ételt nem vagy csak nehézkesen tudjuk tárolni. Ne feledjük, külföldi út esetében fontos, hogy igazolni tudjuk a baba személyazonosságát, ezért az ő iratait se felejtsük otthon, ahogyan utasbiztosítást is okvetlenül kössünk rá, és az oltási könyve is feltétlenül legyen nálunk.