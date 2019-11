Benzines porszívó? Ez sem lehetetlen a vasi videósnak

Az MHVlog – Mérnök Hobbija Videoblog – YouTube csatorna tulajdonosa Bolla Tamás, aki lassan 6 éve készít videókat a legnagyobb videó megosztó portálra.

Csatornáját általában autószerelős tartalommal tölti fel, de akadnak olyan videók is, amelyekben különböző tárgyakat szerel meg. Az MHVlog csatorna sikere folyamatosan növekedik, jelenleg közel 54 ezer ember követi a YouTube-on.

A sikerről, a hobbijáról Bolla Tamást kérdeztük.

Mikor gondoltál először arra, hogy tartalmat készíts YouTubera, és miért kezdted el?

2014-ben az egyetemi tanulmányaim alatt kollégiumban laktam, nem tudtam a hobbimmal foglalkozni. Meg kellett találnom a módját, hogy levezessem a kreatív energiámat. Már akkor is rengeteg elektronikával, autókkal, DIY (do it yourself = csináld magad) témával foglalkozó videóst követtem a legnagyobb videó megosztó portálon. Gondoltam, ezt én is meg tudom csinálni. M miért ne? Vásároltam egy használt miniDV kazettás kamerát, egy digitalizáló kártyát és elkészítettem első videóimat.

Mióta foglalkozol autókkal?

Amióta jogosítványom van, 2009 óta. Előtte motoroztam. Az első autómtól a jelenlegi autómig mindegyiken alakítottam, javítottam, átépítettem valamit.

Kitől tanultál meg autót szerelni?

Mechatronikai mérnökként végeztem, nem áll messze tőlem a gépészet. Rengeteget tanultam szakmabeli barátoktól, az internetről és szakkönyvekből. Az utóbbiakból kiemelném a Haynes manuálokat.

Már több mint 53 ezren követnek. Mekkora felelősség az, hogy ennyi ember nézi a csatornádat?

Ez egy érdekes kérdés, mivel ez az 53 ezer ember az objektív másik oldalán van. Ezt én nem látom, így nem feltétlenül érződik a felelősség. Ez egy nagyon érdekes szituáció, amit úgy tudnék körülírni, mintha egy szobában lennél és minden teljesen normálisnak tűnne, de tudod, hogy rengeteg ember figyeli, amit csinálsz.

Mindig tudatában vagyok annak, hogy minden egyes videó, az abban elhangzottak, látottak hatással vannak a nézőkre. Éppen ezért törekszem a hobbim bemutatása, az adott projekt megvalósítása mellett vidám és pozitív videót készíteni, ami után a nézőt is elkaphatja az alkotási kedv.

Egy egész közösség alakult ki a csatornád miatt, még facebookon is lehet csatlakozni egy csoporthoz, ahol többek között különböző vicces mémeket is megosztanak a nézőid. Milyen érzéssel tölt el ez téged? Hogy tekintesz erre a közösségre?

Egyszerre érdekfeszítő és kicsit ijesztő is. Szemmel tartom a csoportot facebookon, szerencsére egy nagyon jó közösség épült a videóim köré. A mémek nagy részén én is jót nevetek.

Melyik a te kedvenc videód a csatornádon, melyikre vagy a legbüszkébb?

Nehéz választani körülbelül 500 videó közül. Talán az egyik kedvencem a „Ha az autó lehet elektromos, akkor a porszívó lehet benzines” című videó, valamint az autómentős sorozat, főleg az első rész.

Mit tanácsolnál azoknak, akik bele szeretnének kezdeni a videózásba?

Ha van egy jó ötlet, és van (szinte bármilyen) eszköz a megvalósításhoz, akkor érdemes belevágni. Bele kell tenni a munkát. Van, hogy éveken keresztül is. Egyre többen fedezik fel az online platformokat, egyre nehezebb kitűnni, de ha tiszta szórakozásból, örömmel kezdenek bele – legyen az bármilyen téma a videójátéktól a pulóverkötésig-, ha ebből élvezhető, jó minőségű és tartalmas videót tudnak készíteni, az bevonzza a nézőket és a sikert.