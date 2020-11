Biroszné Móritz Zsuzsanna négy hónap alatt csaknem 800 kilométert tekert

Külföldön már szinte hétköznapinak számít, nálunk még idegenkednek tőle. Biroszné Móritz Zsuzsanna azonban zászlajára tűzte az elektromos kerékpározás népszerűsítését. Vallja: nem csalás, ha így közlekedünk, biztonságérzetet ad, hogy ha kell, kéznél van a segítség.

A pedeleckerékpárok (e-bike) nem keverendők össze azokkal az elektromos biciklikkel, amelyekkel a kismotorokhoz hasonlóan tekerés nélkül juthatunk el A-ból B-be. Itt ugyanis tekerni kell, csupán elektromos rásegítést kérhetünk a felszerelt akkumulátortól, ha a terepviszonyok és a fizikális állapotunk úgy kívánja. Biroszné Móritz Zsuzsanna kvázi nagykövetként hirdeti az elektromos kerékpározás előnyeit. Bárki odamehet hozzá kérdéseivel. Szívesen mesél arról, hogyan kerültek be életükbe néhány hónapja a járgányok. Barátaik közös tekerésre hívták őket az Őrségbe, Zsuzsa először mozgásszervi problémái miatt nemet mondott. De eszébe jutott, hogy arrafelé e-bike-túrákat is szerveznek, így végül emellett az opció mellett döntöttek.

– Én ekkor már tudtam, hogy venni fogok egy ­e-bike-ot.

Ami a műszaki paramétereket illeti: ezek a biciklik jellemzően nehezebbek a hagyományosaknál. Zsuzsáé akksival együtt 23 kilogrammot nyom. Ahogy mondja, ez menet közben nem érezhető, csupán dombon felfelé, illetve emeléskor. Egy feltöltéssel 50-60 kilométeren át képes üzemelni az akkumulátor – ezt lehet növelni, ha az visszatöltő funkcióval is bír.

– Ennyivel kell kalkulálnom, amikor megtervezem a túrát – mondja Zsuzsa. Ugyanis július óta rendszeresen kirándulnak két keréken – négy hónap alatt csaknem 800 kilométert tekertek. Fontos tudni: a rásegítés nem állandó. A felszerelt műszerrel lehet szabályozni, hogy be legyen-e kapcsolva vagy sem. Ezenfelül minden ugyanolyan, mint egy hagyományos sebességváltós kerékpárnál. Az emberek, ha kiszúrják az akksit, rögtön meg is jegyzik: „Ja, így könnyű nektek, ez nem is igazi bicikli!” Pedig ez egy életérzés. – Ami nekem a kifejezetten nagy öröm, az az, hogy a sportos férjemmel még az egészségügyi problémáim ellenére is lehet egy közös sportunk, miközben edzettség- és fizikumbeli különbségek vannak közöttünk – magyarázza. Hozzáteszi: sokan szerinte önbizalom-növelőként tekintenek az e-bike-ra, hiszen félnek a klasszikus kerékpárral való túrázástól: attól, hogy lemaradnak vagy nem bírnak tekerni. Zsuzsa úgy érzi, biztonságérzetet ad számára az, hogy ha úgy tartja szükségesnek, bármikor „kérhet” egy kis rásegítést.