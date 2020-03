Borkorcsolyák – Elkértük a recepteket a szervezőktől

A múlt hét végén rendezték meg a hagyományos borkorcsolyaversenyt. A negyven, versenybe szálló recept közül néhányat – amelynek végeredménye különösen tetszett a zsűrinek – mi is elkértünk a szervezőktől. Most már olvasóink is kipróbálhatják.

A zsűri nagyra értékelte a sütemények között azokat, amelyek eltértek egy kicsit a megszokottól. Májas párnácska Az első hellyel díjazták Patakiné Rába Edit májas párnácskáját. Hozzávalók: 50 dkg csirkemáj, egy közepes fej hagyma, kevés zsiradék, egy csomag kész leveles tészta, tej. A csirkemájból a zsiradékkal és a hagymával a szokásos módon pörköltet főzünk, majd leturmixoljuk. A leveles tésztát kockákra vágjuk. A kockák közepére kis halmokat rakunk a májas krémből. Háromszögre vagy kifli formára hajtogatjuk, és a tetejét megkenjük tejjel. Harminc perc alatt készre sütjük. Sajtos gofrifalatok Az újszerű sajtos gofrifalatok, Küttelné Baudics Ildikó alkotásai a dobogó harmadik helyét érdemelték ki. Hozzávalók: 4 tojás, 30 dkg liszt; 1 teáskanál szódabikarbóna; 1 teáskanál provanszi fűszerkeverék; 20 dkg reszelt sajt; 5 dkg olvasztott vaj; 4 dl tej; 1 kiskanál só. Tálba mérjük a lisztet, közepébe ütjük a tojások sárgáját, hozzáadjuk a fűszereket, sót, szódabikarbónát és a tojásokra csorgatva az olvasztott vajat összekeverjük, közben fokozatosan hozzáadagoljuk a tejet. Végül a tojásfehérjéből vert kemény habot is óvatosan hozzáadjuk a lisztes tésztához. Az előmelegített gofrisütőben megsütjük. A sajtgolyókhoz 10 dkg krémsajtot, 10 dkg feta sajtot, 2 kockasajtot, 1-2 kanál tejfölt, ízlés szerint pici sót és borsot összekeverünk, apró golyókat formázunk belőle, majd reszelt parmezánban megforgatjuk és a gofrifalatokra helyezzük. Füstölt sajtos kréker A gluténmentes kategóriában Kercselics Szabina füstölt sajtos krékere vitte el a pálmát. Hozzávalók: 160 gramm Schär Farina lisztkeverék, 3 gramm só, 90 gramm reszelt füstölt sajt, 15 gramm lenmag, 15 gramm szezámmag, 85 gramm margarin, 1 tojás. A lisztet elkeverjük a sóval, a reszelt sajttal, a lenmaggal és a szezámmaggal, majd hozzáadjuk a felkockázott margarint, beleütjük a tojást és alaposan összegyúrjuk. Amikor összeállt, lisztezett felületen nyújtjuk és szaggatjuk, majd sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. 180 fokos sütőben 12–15 perc alatt készre sütjük. Beszámoló az eseményről: Újszerű ízek kerültek a zsűri elé a kőszegi borkorcsolya versenyen