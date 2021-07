Citrom az erkélyről – Ha megoldható a teleltetése, bátran nevelhetjük

Ma már a kisebb kertészetekben, szupermarketekben is beszerezhetünk citrusféléket, különféle citromfák, narancsfák, mandarinok csábítanak vásárlásra.

Ha van legalább egy erkélyünk vagy teraszunk, és megoldható a teleltetés is, bátran nevelhetünk ezek közül a trópusi növények közül akár többet is. Amennyiben kicsinek találjuk a cserepét, ültessük át eggyel nagyobba, speciális citrusföldbe. Ha nem tudjuk beszerezni, magunk is készíthetünk egy-egy rész folyami homok, perlit, kókuszrost, valamint öt-öt rész föld és trágya összekeverésével. Nagyon laza, tápanyagban gazdag és jó vízáteresztő képességű földet kapunk, amelyet nagyon szeretnek a citrusfélék. A drénréteg itt is fontos, amint az is, hogy a gyökérnyaki rész kissé magasabban legyen, mint a cserép. Ez a rész ugyanis könnyen be tud rothadni, de ha magasabban áll, akkor ez a veszély nem fenyeget, mert a víz nem tud megállni körülötte.

A kertészetekben rendszerint oltványokat és dugványokat lehet vásárolni, megfelelő gondozás esetén természetesen mindkettő hoz termést. Magról is megpróbálkozhatunk ültetéssel, de hatalmas szerencse és jókora türelem kell hozzá. A magok nagy része ugyanis terméketlen, és ha ki is hajt a növény, több év telik el, mire végre termést hoz. Jobban járunk tehát, ha dugványról szaporítunk: félfás hajtásokat vágjunk le, az alsó levelüket távolítsuk el, és szúrjuk nedves citrusföldbe. Borítsuk le nejlonzacskóval, és tartsuk nedvesen a földjét. A citromfákat edényben neveljük, erős széltől és naptól védett helyen, majd szeptember közepén rakjuk védett, zárt helyre, ahol nagyjából ötfokos hőmérsékleten, minimális öntözéssel szépen telelnek.

Tavasszal a fagyok után újra kirakhatjuk nyári helyükre, fokozatosan szoktatva őket a naphoz. A fiatal növényeket az első években az új hajtások visszacsípésével alakítani kell. A következő években már csak ritkításokat végezzünk a koronákon. Fontos a rendszeres öntözés, a napfény és a meg felelő mennyiségű tápanyag. A levéltetvek és pajzstetvek egyaránt kedvelik. A citromot nem csupán a gasztronómiában használjuk, illóolaja kiváló hangulatjavító. A vegyiparban is hasznosítható savassága miatt. Ha hagymatisztítás után illatossá tennénk a kezünket, használjunk citromlevet. Jól tisztítja a bőrünkről a makacs szennyeződéseket is, de ha reggelente éhgyomorra iszunk egy pohár citromlevet, elősegítjük a fogyást, az emésztést is.

Kiemelt képen: A citrusfélék között kedvelt a kumkvat is hosszúkás, édes-savanykás termésével. Ezt is nevelhetjük otthon