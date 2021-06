Csehimindszent polgármesterét az Alföldön is Fuksziként nevezték

Már több mint harminc éve Csehimindszent polgármestere Fukszberger Imre. Ha saját magáról beszél, néhány mondat után előkerül Mindszenty József neve, hiszen a bíboros a nagyanyja bátyja volt. Beszéltünk a mára összkomfortos falu elmúlt harminc évéről, az egész Vasi-Hegyhátról, de még az Alföldről is.

Csehimindszenten töltötte gyermekkorát, a szomszéd épületbe járt általános iskolába – mutatta a csehimindszenti hivatal épületéből Fukszberger Imre. Bemutatkozását pontos születési dátumával kezdte, nem véletlenül.

– Az öregek mondják, hogy ha valaki elmegy egy családból, akkor valaki jön helyette. Mindszenty József édesanyja 1960 február elején halt meg, én a hónap közepén születtem – mondta. Fukszberger Imre nagyanyjának a bátyja volt a bíboros, akiért édesanyja egész életében küzdött, most Imre érzi kötelességének az emléke ápolását, őrzését.

– Jó érzés, hogy amit akartál, annak van eredménye – fogalmazott, amikor már a Mind- „ Az öregek mondják, hogy ha valaki elmegy egy családból, akkor valaki jön helyette. Mindszenty József édesanyja 1960 február elején halt meg, én a hónap közepén születtem Fukszberger Imre szenty-emlékházat mutatta szerényen, de büszkén. Megfogadta, ha Mindszenty kapcsán hívják bárhová is, ott lesz: most az országos Mindszenty-zarándoklatra készül Esztergomba, megrendezik az idén a vírushelyzet miatti óvintézkedések betartásával. Csehimindszenten pedig remélik, hogy mielőbb nyithat az emlékház. Nem múzeumnak készült – szögezte le az impozáns termeket járva.

Persze fontos, hogy minél többet megtudjanak Mindszentyről a szülőfalujába látogatók, de az is fontos, hogy legyen közösségi tér, például legyen hely minden augusztus 19- én a falu kenyerének megsütéséhez. Hogy komfortos úti cél legyen az emlékház, vizesblokkok készültek, és egy előadótermet is mutatott a polgármester: konferenciák, kiállítások, de akár szabadtéri zongorakoncert helyszíne is lehet hamarosan. Építenének továbbra is a vallási turizmusra – szögezte le Fukszberger Imre.

Felidézte, hogy polgármestersége kezdetén az első gondolatok, tervek, megvalósítandó célok között volt, hogy helyére kerüljön Mindszenty József tisztelete, hogy zarándokfalu legyen Csehimindszent. És hogy ne csak Mindszentyről beszéljünk, sorra vette az elmúlt három évtized építkezéseit. Bővítették a ravatalozót, az orvosi rendelőt, mára a megye egyik legfelszereltebb iskolája a csehimindszenti: négy önkormányzat tulajdona. A kultúrházat is pályázati forrásból renoválták, az óvoda teljes energetikai felújításon esett át.

– Nagy beruházás volt még a gáz, aztán a szennyvíz – fűzte hozzá. Ezek a projektek „terelték a falu élére” ciklusról ciklusra. 1990-ben egy ciklusra tervezett, aztán ahogy adódtak a megkezdett munkák, befejezést kívántak, így indult újra és újra a polgármesteri tisztségért. Már csak a hivatal épülete vár újításra, most pályáznak forrásra. A falu határain kívülre is tekintett, hiszen társulási elnökként van rálátása az egész Vasi-Hegyhátra, Vasvárral együtt 23 településre. Fukszberger Imre szerint nem volt meg mindig az imázsa a hegyhátnak, de mára már tudnak mit felmutatni. Településenként sorolta a „kincseket”, ha valaki ide látogat, négyöt napot eltölthet naponta más úti céllal. Az iparosodás nem érte el a környéket, ez egykor hátránynak tűnt, most az „érintetlenség valutájával” kell jól sáfárkodniuk.

Természetesen tapasztalatból ismeri a hegy kincseit: ő maga is gondoz szőlőültetvényt, gyümölcsöst. A testületre ugyancsak átragadt a lelkesedés, belevágtak a zártkerti revitalizációs programba, mintegy két hektáron gazdálkodnak, modernizálják a területüket, a legutóbbi nyertes pályázat révén árammal látják el a zártkert egész területét. Az újdonságok között említette még, hogy restauráltatták a falu öt útszéli keresztjét és egy szobrát, ezzel példát igyekeznek mutatni, hiszen bérbaltavári koordinálásban kötet készült a hegyháti keresztekről.

Az előszóban Fukszberger Imre arra kéri a településeket, hogy tegyék rendbe az út széli keresztjeiket, szakrális szobraikat. A Vasi-Hegyháton túlra is tekintettünk: aktív közösséget alkotnak a „mindszent” elő- és utónevű települések, egyesületet építettek a vállalásukra. Rendszeresen találkoznak, legutóbb Mindszent város tiszteletbeli polgárává választották Fukszberger Imrét, hiszen ő az, aki minden találkozójukon ott volt, ismerik már húsz éve.

– Engem már az Alföldön is Fuksziként szólítanak – fogalmazott. Közben az eső zárta rövidre a csehimindszenti számvetést, bár a szemerkélő esőcseppeket felfogta a Mindszenty-emlékház melletti hatalmas fenyő. Az ég felé tör, ki a kerítés mellől. Úgy tűnik, elvágyódik, messzire vinné Csehimindszent hírét – ahogy tette és teszi ezt a falut harminc éve vezető Fukszberger Imre.

Kiemelt képünkön: Fukszberger Imre megfogadta: ha Mindszenty kapcsán hívják bárhova, ott lesz