Egy jó porszívóval gyerekjáték a takarítás!

Senki sem szereti a hosszantartó takarítást, az a jó, ha gyorsan varázsoljuk tisztára otthonunkat, leginkább a nappalit és a hálószobát. Ehhez viszont remek eszközökre van szükség és itt jön a képbe a porszívó. Mert mi a legfontosabb? A készülék, könnyű gyors és hatékony legyen! A kínálat hatalmas, ezért némi útmutatót adunk, hogy milyen szempontok szerint érdemes porszívókat vásárolni.

Könnyű eszköz (Heinner, Star-Light, Phipils, Electrolux), vezeték nélküli modell (Philips, Dyson, Bosch, Hausmeister vagy autós porszívók), vagy olyan, amelyik szinte magától közlekedik a nappali és a konyha (Rowenta, Navon, Xiaomi) között. Sok a brand, így bizony nehéz a választás, viszont képben kell lennünk, hogy később kiválasszuk a nekünk tetszőt!

Porszívók porzsákkal vagy anélkül?

Ez a kritérium sok vásárlónál nagyon fontos. A porzsákok nagyon jók, mert egyszerűek, hasznosak és jól is néznek ki, ha pedig a szennyeződés és a por bejut, akkor az bizony ott is marad. Csak arra kell odafigyelni, hogy legalább havonta cseréljük. Mindez függ a rendszeres használattól is. Ezzel szemben a zsák nélküli porszívók egy átlátszó tartállyal rendelkeznek (a legtöbb Dyson brand ilyen), amelyeket egyből a kukába üríthetünk, kényelmes, de sokak szerint problémás a tevékenység, mivel a por visszaszállhat, ezzel irritálva minket. Előnye az ilyen típusoknak, hogy nem kell zsákot venni és az üzemeltetési költség is csökken.

Vezeték nélküli porszívó jelentősége

Azok számára, akiknek különösen mozgékony és fürge porszívóra van szükségük, érdemes beruházni egy vezeték nélküli készülékre. Az akkumulátoros vezeték nélküli porszívók (pl.: Philips PowerPro Aqua) az évek során javultak, vagyis az üzemidő sokkal hosszabb, mint korábban. Mindig kéznél van a gyors, mindennapos takarításhoz, a „3 az 1” -ben funkcióval bír, és kéziporszívó / felmosó változatban is kapható. Az akksi pedig nagy teljesítményű 25,2 V-os lítium-ion, amely bőven elég akár egy órányi működéshez.

Bírják a gyűrődést!

Adódik a kérdés: ki dolgozik jobban a gép vagy mi? Egyértelmű, hogy az előbbi a cél! Éppen ezért nagyon nézzük meg, hogy melyik porszívó, milyen felületen teljesít jól. Néhány eszközt úgy terveztek, hogy jól bírja a keményfa padlót, míg a többinek az a dolga, hogy eltüntesse a makacs foltokat a nappalink szőnyegéről. Ennek alapja általában az, hogy van-e forgó fejük a szőnyegszálak közé való bejutáshoz, vagy csak egy egyszerű szívófejjel kerülnek forgalomba. Ha olyan készüléket veszünk, amelynek tartálya fölött többféle kefe is található, ezek igen hasznosak, ha például a HI-FI állványunkat akarjuk karcolás nélkül letakarítani.

A kiegészítők és a további fúvókák sokoldalúbbá tehetik más felületek, például pókhálós mennyezetek vagy könyvespolcok porszívózására, vagy a nehezebb szennyeződések, például az állati szőr jobb kezelésére.

Robotporszívó a jövő már itt van!

A legtöbb robotporszívó (Rowenta, Navon, Xiaomi) töltő dokkokkal van ellátva, és akár önmagukat is képesek feltölteni. Csak választani kell a robot számára elérhető helyet a dokkoló számára, és aztán egyszerű az egész feltöltés. Ha ez megtörténik, addig fog ott maradni, amíg elegendő energiával nem rendelkezik ahhoz, hogy visszamehessen, és folytassa a tevékenységet onnan, ahol abbahagyta. A másik előny, hogy itt nincs porzsák, amelynek ürítése sokszor problémás szokott lenni.

Ehelyett egy könnyen eltávolítható „kosarat” használnak, amelyet egyszerűen ki lehet dobni. A legtöbb eszköz olyan HEPA szűrőkkel van felszerelve, amelyek megakadályozzák az allergén anyagok terjedését a levegőben. Néhány „okosgépet” (pl.: iRobot) akár a Google Assistant hangutasítással is aktiválhatunk. A választásnál fontos, hogy alacsony zajszintű (maximum 65dB), és hosszan tartó akkumulátorral (akár 1 óra munkavégzés) rendelkezzen. Az árak pedig 8.000 Ft-tól a 200.000 Ft-ig is terjedhetnek.