Egy jól eltalált szőnyeg a helyiség ékessége lehet

A szőnyegre ülj, mert megfázol – hallottuk már nagyanyáinktól, és mondjuk mi magunk is gyermekeinknek, unokáinknak. Egy jó szőnyeg azonban több, mint egy plusz réteg a padlón: a textil segítségével össze is foghatjuk és szét is tagolhatjuk a teret. Érdemes a színt, a textúrát, a formát és a méretet is figyelembe venni.

Ha szőnyegvásárláson törjük a fejünket, az első és legfontosabb feladat a megfelelő fel- és rákészülés. Ha nem tudjuk, hogy mit keresünk, könnyen a „meglátni, megszeretni” csapdájába eshetünk. Lehet valami mutatós, de ha nem illik a helyiségbe, többet rontunk vele, mint használunk. Sok üzletben már eleve stílus szerint válogatva – modern, klasszikus, minimál, skandináv – kínálják a padlóravalókat. A szín kiválasztásánál vegyük figyelembe, hogy a szőnyeg passzoljon a helyiségben lévő többi textilhez: függönyhöz, díszpárnákhoz, terítőhöz. Lehet maga a szőnyeg a domináns elem a szobában, ebben az esetben azonban lehetőleg minden más legyen egységesen semleges. Érdemes végiggondolni azt is, hogy az adott helyiségben milyen igénybevételnek lesz kitéve a szőnyeg: eszünk fölötte? Picik még a gyerekek? Közösségi helyiségbe kerül vagy az ágy mellé? A hálószobába nyugodtan válasszunk puha, belesüppedős szőnyeget, ettől még intimebb, kuckósabb lesz a helyiség hangulata. Ha igazán ütős látványt szeretnénk elérni, akkor tartsuk be a következő aranyszabályt: a szőnyeg mindenképpen lógjon túl az ágy lábán és a szélein is az ágy méretétől függően 30–45 cm-rel. Ha nem elég hosszú, inkább ne tegyük az éjjeliszekrények alá, de ne is húzzuk ki nagyon az ágy alól, mindkettő rosszul néz ki, és még a komfortérzetünket is sérti, ahogy a meleg ágyból kikelve talpunk a hideg padlón csattan. A gyerekszobába már nehezebb a dolgunk a választással. Itt számolni kell azzal, hogy rácsöppen a kakaó, nagyítóval is alig látható és megtalálható méretű játékdarabok borulnak rá, és miközben egyik részére éppen a filctoll esik le, addig a másik felén már hullik a krétapor. Ebbe a helyiségbe mindenképpen tömöttebb szálú, könnyen tisztítható, hasalva is kényelmes – nem bökős, nem csiklandozós – darabot válasszunk. Kevésbé megszokott, de az étkezőgarnitúra alá is kerülhet textil, ma már le-, illetve felmosható, igazán strapabíró szőnyegek is kaphatók. Különösen jól mutat ez a megoldás, ha az étkező nem külön helyiségben van: a szőnyeggel kijelölhetjük a különböző funkciójú tereket. Ez esetben viszont még fontosabb a jó méretválasztás: leüléskor és felálláskor a szék hátsó lába a szőnyegen maradjon. Az étkezőasztalnál, amennyiben négyzet vagy kör alakú a lapja, látványos megoldás lehet, ha a szőnyeg formája az asztal alakját követi. A nappali az otthonunk lelke, ahol összegyűlik a család, a vendégek. A ma divatos hosszú szálú szőnyegekkel tovább fokozhatjuk a helyiség látványát, és ülőhelynek sem utolsó nagyobb társaság esetén. Célszerű akkora szőnyeget választani, hogy a kanapé(k), a fotelek, a dohányzóasztal mind ráférjenek, sőt körbe még 15–50 cm-es perem is maradjon