Egy vasi szépségvlogger élete – Negiluy tanácsot is adott azoknak, akik belekezdenének a videózásba

A 27 éves Horváth Kitti Szombathelyen él, szépségápolással és sminkkel foglalkozó blogját több, mint 6 évvel ezelőtt indította el.

Egyetemista korában kezdték el érdekelni ezek a témák, amikor egyszer rábukkant egy videóra, ahol megmutatták egy színes, precíz smink elkészítését. Úgy érezte, ő is szeretne hasonlót csinálni. Innentől nem volt megállás. Járta a drogériákat, tanult, kutatta a színeket, textúrákat, hatóanyagokat. Barátnői tanácsára indította el blogját, névnek pedig a Negiluy-t választotta. A nevet háziállatai nevéből gyúrta össze. A blogon a tanulási folymatot is dokumentálta, leírta véleményét azokról a termékekről, amiket kipróbált. Ma már rendszeresen készít videós tartalmat, a sajátja mellett más csatornákra is dolgozik. Videóiból nyugodtság sugárzik. Poszt ötletekkel kel és fekszik, és szerencsésnek tartja magát, hiszen a munkája a hobbija is.

A bloggerségről és a vloggerségről kérdeztük.

Blogolással kezdted, aztán elkezdtél vlogolni is. Melyiken vagy aktívabb?

Jelenleg a videózásban vagyok aktívabb. Mostanában ez a fajta tartalom, ez a fajta kommunikáció egyszerűbb és népszerűbb is. Nem adtam fel az írott posztok készítését sem, de most valahogy nekem is jobban esik videókat gyártani, mint blogbejegyzéseket.

Mitől tartod egyedinek a csatornád?

Merem remélni, hogy minden csatorna attól egyedi, aki csinálja. Mindegy mi a téma, úgy mutatod meg, ahogy te látod.

A hétköznapokban mennyire sminkelsz?

Meglepő lehet, de nem sminkelek a hétköznapokban olyan gyakran. Napok, néha egy hét is eltelik úgy, hogy nem sminkelem ki magam. Simán kimegyek az utcára smink nélkül és próbálok erre buzdítani másokat is. Emellett ha olyan kedvem van, feldobok akár egy erősebb rúzst vagy könnyed, de füstös szemsminket az egyszerű hétköznapokra is; ez mindig kedvfüggő. De összességében sokkal kevesebbet vagyok smink nélkül.

Mit szeretsz a legjobban a videózásban?

Szeretem videó formájában elmondani a véleményem. Kicsit olyan, mintha a barátaimnak mondanám el, amit gondolok. Azt is szeretem, hogy egy helyet, egy terméket vagy akár vlogban egy eseményt pont úgy mutathatok meg, ahogy akkor éppen ott van. Közben emellett mégis van egy olyan érzése az embernek, hogy alkot valamit. Rengeteg lehetőség van ebben a műfajban.

Mi az, amire a legbüszkébb vagy?

Ez egy nagyon nehéz kérdés. Büszke vagyok rá, hogy hiába voltak nehéz időszakok az írásban, videózásban, mégis kitartóan űzöm ezt a hobbit. Hét év hosszú idő, de bármilyen nehézségem is akadt és bármilyen hosszú szünetet is tartottam, mindig voltak a kommentelők között ismerős, visszatérő arcok, akiknek érdemes volt tartalmat gyártani és akikhez érdemes volt visszatérni. Rájuk vagyok a legbüszkébb.

Mit tanácsolnál azoknak, akik most kezdenek bele a videózásba?

Ha úgy érzik, van hozzá kedvük, idejük és mondanivalójuk, akkor bátran vágjanak bele. Nagyon meg kell gondolni, hogy mit adunk ki a kezünkből, hiszen a tartalom sajnos nem csak hasznos lehet. Persze nem kell megváltanunk a világot, választhatunk könnyed témákat, szórakoztathatjuk magunkat és azokat is, akik a videóinkat nézik, de mindenért felelősséggel tartozunk, amit az interneten csinálunk. A többi nem fontos annyira, a lámpaláz is elmúlik egyszer; még ha ezt az elején nehéz is elhinni.