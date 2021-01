Egyre népszerűbb a zöldétkezés

Világszerte egyre nagyobb népszerűségnek örvend a növényi alapú, vegetáriánus vagy vegán táplálkozás. Ennek hatásairól, előnyeiről és esetleges hátrányairól Kovács Erika dietetikussal beszélgettünk.

Rengeteg oka lehet annak, ha valaki a vegetáriánus vagy akár a teljesen vegán életmódot választja. A döntés mögött állhatnak egészségügyi problémák, ökológiai megfontolások (környezetvédelem), etikai és filozófiai elgondolások (pl. állatvédelem), illetve vallási motivációk.

A számtalan ok mellett rengeteg tévhit is él a köztudatban, ezek közül a leggyakoribb, hogy az ezen étkezés követői nem jutnak hozzá minden szükséges vitaminhoz, tápanyaghoz. Pedig egy helyesen összeállított növényi alapú étrenddel nem kell hiányt szenvednünk semmilyen tápanyagban, emellett a napi aktivitásunkhoz szükséges energiát is biztosítja, melynek fő forrásai lehetnek a teljes kiőrlésű gabonák, a magvak és hüvelyesek – mondta el a dietetikus. A betegségek elleni harcban is érdemes lehet megfontolni, hogy háttérbe szorítsuk a húsokat, és a növényeket részesítsük előnyben. Rengeteg tanulmány igazolja ma már, hogy szív- és érrendszeri betegségeknél, magas vérnyomás és magas koleszterinszint esetén, illetve a megelőzésükben is hatásos lehet a húsmentes táplálkozás. Ennek okát egyebek közt abban kell keresni, hogy az ilyen diétát követők kevesebb telített zsírt és kalóriát visznek be szervezetükbe, valamint több rostot fogyasztanak, mint a vegyes táplálkozást folytatók. Emellett egyes rákos megbetegedések kockázatát is csökkentheti ez a fajta étkezés. Összefoglalva: a megelőzésben és a kezelésben is ajánlott és hatásos lehet a növényi alapú étkezés, és egy szakember által, megfelelően összeállított étrend jó hatással van a szervezetre, életünk bármely stádiumában, bármely életkorban.

Az optimális növényi étrendben szerepelnie kell a szárazhüvelyesek, gyümölcsök és teljes kiőrlésű gabonafélék csoportjából három adagnak, zöldségekből két adagnak, diófélékből és magvakból pedig legalább egy adagnak napi szinten. Persze nem szabad elfelejteni a testmozgást és a megfelelő folyadékfogyasztást sem – hangsúlyozta a szakértő.

– Fontos azonban megjegyezni, hogy van egy olyan vitamin, amelyet valóban nem tudunk a teljesen növényi alapú táplálkozással bevinni szervezetünkbe, ez pedig a B12-vitamin, vagy más néven kobalamin – emelte ki a dietetikus. – Ez az anyag a testünk működésének szinte minden területére hat, a napi ajánlott bevitel belőle a három mikrogramm, mely adagot terhesség és szoptatás ideje alatt, a többi védő tápanyaghoz hasonlóan, növelni kell. A viszonylag kicsinek tűnő mennyiséget azonban csak állati eredetű tápanyagokból tudjuk megszerezni, fő forrása a máj, a vörös húsok, halak.

A vegetáriánus étkezést követőknek segítséget jelent, hogy a tojásban és tejben, tejtermékekben szintén találunk ebből a vitaminból, a vegán étrend követői azonban veszélyeztetettek, mivel növények és gombák egyáltalán nem tartalmaznak B12-vitamint. Hogy a hiányt elkerüljék, szükséges lehet a mesterségesen dúsított táplálékok fogyasztása. A fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen hiánya kezdetben fáradékonyságot, később pedig súlyos vérszegénységet is okozhat, viszszafordíthatatlan következményekkel.

Kiemelt képünkön: A legfontosabb a megfelelően összeállított étrend