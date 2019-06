Ennyiért kaphatsz lakást Szombathelyen

Szombathely hazánk legrégebbi alapítású városa. Nem véletlen nevezik a Nyugat királynőjének is, hiszen festői környezetben fekszik, és területén számos lehetőség várja azokat, akik ott képzelik el jövőjüket.

A tapasztalatok szerint az ingatlanpiaci árak sem rugaszkodnak el a valóság talajától, így legyen szó akár panelvásárlásról, akár családi házról, mindenki megtalálhatja területén számítását.

A dombokra épült vasi megyeszékhely vallási témájú látnivalókban éppen úgy bővelkedik, mint múzeumokban, parkokban és kirándulóhelyekben. Környékén páratlan élményeket gyűjthetnek a természet szerelmesei, de a fürdőzésre vágyók is biztosan találnak errefelé programot. Nem csak a szabadidős elfoglaltságok szólnak azonban Szombathely mellett, hanem a remek elhelyezkedési esélyek is. A város tehát letelepedéshez, ingatlanvásárláshoz kitűnő választás, ez utóbbit akár befektetési céllal is sokan választják.

Kétszobás panellakások 16 millióért

A koltozzbe.hu információi szerint a szombathelyi kétszobás panellakások mostanában 16 milliós vételáron futnak. Ez általában 50-56 négyzetméterrel társul, ami akár egy háromtagú család számára is kényelmes lehet. A panelek napjainkban már egészen mást jelentenek, mint körülbelül 15-20 évvel ezelőtt. A piaci kínálatba bekerülő ingatlanok esetében is gyakran tapasztalni, hogy igényesen felújítottak azok, és akár komolyabb munkálatok nélkül is azonnal beköltözhetőek.

Családi házak 30 millió környékén

Ha elsősorban nem az a cél, hogy luxus ingatlant vásároljunk, akkor harmincmilliós vételáron már hozzájuthatunk akár 120 négyzetméteres családi házhoz. Összevetve azzal, hogy Szombathely milyen kitűnő elhelyezkedéssel bír, ez országos átlagban is igen kedvező árnak számít. Míg például Kecskeméten 30 millióért jó esetben két és fél szobás családi ház érhető el, addig Szombathelyen ezért a pénzért akár 5-6 szobás ingatlanhoz lehet hozzájutni. A gyakran dombos telekre épült ingatlanok rendkívül igényes kerti megoldásokat tesznek lehetővé, ami nagy népszerűségnek örvend azok körében, akik kifejezetten a családi házakban gondolkodnak.

Nívós ingatlanok ötvenmillió fölött

Természetesen szép számmal megtalálhatóak a szombathelyi ingatlanpiacon azok a házak is, melyek minden tekintetben magas színvonalat képviselnek. Ezekért nyilvánvalóan mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni, és az induló árak között 60 milliós összegekkel találkozhatunk. A kertvárosi területen például 59 millióért juthatunk hozzá 150 négyzetméteres házhoz, mely tágas terekkel, igényesen gondozott udvarral, színvonalas kertépítési megoldásokkal áll rendelkezésre. Ha ennyit költenél leendő otthonodra, akkor jó eséllyel semmilyen felújításra nem lesz szükség a beköltözés előtt, és azonnal élvezheted az ingatlan kínálta kényelmet.

A luxus ingatlanok piacán a plafon jelenleg 300 ezer forint, melyért 10 szobás szombathelyi családi házat kaphatsz. A külön lakrészek akár több generáció együtt éléséhez is ideálisnak bizonyul, ráadásul prémium kategóriás kerti megoldásokkal is találkozhatsz ennyiért. Azok a vásárlók, akik ebben az árkategóriában keresgélnek, nívós belső terekkel, egyedi belsőépítészeti megoldásokkal találkozhatnak, és a négy fal között élvezhetnek minden olyan luxust, melyre csak szükség lehet a kényelemhez.

Szombathely minden korábbinál vonzóbb lehet az ingatlanvásárlást tervezők számára, ráadásul, ha átlagos megoldásokban gondolkozol, akkor kifejezetten jó ajánlatokkal találkozhatsz jelenleg a hirdetések között.