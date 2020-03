Erősebb az ellenálló képességünk, ha azt polifenolokkal is segítjük

A tél végére gyakran kiürülnek a szervezet vitamintartalékai, legyengül az immunrendszer, és ilyenkor támadnak a vírusok is. Ennek pedig nem kellene így lennie, segítenek a polifenolok. Szabó Jánost, az egyik immunerősítő-gyártó cég tulajdonosát kérdeztük.

Az immunerősítés igen komplex téma – kezdte a szakember. Rengeteg helyen olvasni ennek fontosságáról, minden évben előkerül az infl uenzajárvány kapcsán, de az elmúlt időszakban a koronavírussal összefüggésben is emlegetik, hiszen utóbbi betegség főleg a rossz ellenálló képességű, idősebb embereknél lehet végzetes kimenetelű. Sokan tudják, hogy milyen fontos erre odafigyelnünk, de kevesen teszik ezt helyesen – tette hozzá Szabó János. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik, az alapoknál kell kezdeni. Az immunrendszer első és legfontosabb védelmi vonala, a test legnagyobb szerve is egyben. Ez a bőr. A legtöbb kórokozót ez távol tartja a szervezetünktől. Ugyanakkor például a szájon, orron vagy szemen keresztül így is be tud jutni a vírus vagy baktérium. A szervezet természetesen ilyenkor sem tehetetlen, ha jól működik kiválóan képes védekezni.

A hatékonyságát viszont nagyban ronthatja, ha elszaporodnak a szabad gyökök. Ezek valójában instabil oxigénmolekulák, amik gyorsítják a belső égési folyamatokat. Főleg külső hatások miatt (légszennyezettség, stressz) termelődnek. Még a legegészségesebb szervezetben is előfordul belőlük, de egyáltalán nem mindegy, mennyi van. Hosszú távon ugyanis sérülést okoznak a sejtek membránjaiban, ami gyulladáshoz is vezethet. Ezt úgy kell elképzelni, mintha kalapáccsal ütnénk egy fémdarabot. Nagyon sok ideig nem okoz semmi problémát, látható sérülést. De ha kitartóan, gyakran és hosszan kocogtatjuk, egyszer csak megadja magát az anyag. Természetes tehát, hogy az immunrendszer elsősorban ezzel lesz elfoglalva, irtja a szabad gyököket.

Nem marad elég energia a kórokozók elleni védekezésre. Azt mindenki tudja, milyen fontosak a vitaminok a szervezet megfelelő működéséhez. Azt viszont már kevesebben, hogy nem tudják kifejteni a hatásukat, ha nem teremtjük meg ehhez a szükséges feltételeket. A szabad gyökök hatására ezek hatékonysága is romlik. A C-vitamin például ilyen esetben ahelyett, hogy vitaminként funkcionálna, antioxidánsként kezd működni, és a szabad gyököket igyekszik megkötni. Miután viszont „elkapott” belőlük, már nem tudja kifejteni más áldásos hatását, távozik a szervezetből. Azt tehát már látjuk, hogy a szabad gyökök mekkora károkat okozhatnak. Fontos azonban tudni, egyáltalán nem vagyunk ellenük tehetetlenek! – hívta fel a fi gyelmet Szabó János. A megoldást a polifenolok jelentik.

Ezeket a C-vitaminhoz hasonlóan Szent-Györgyi Albert fedezte fel 1936-ban a citrusfélék fehér héjában. P-vitaminnak nevezte el az új csoportot. Hamar rájött ugyanakkor, hogy ezek mégsem vitaminok, teljesen más a szerkezetük. Ekkor változott meg a nevük polifenolra. A zöldségek, gyümölcsök immunanyagáról van szó. Az emberi szervezet magától nem állítja elő ezt az anyagot (csakúgy, mint ahogyan mondjuk C-vitamint sem termelünk), abból külső pótlásra van szükségünk.

A legnagyobb mértékben a természetben a háborítatlanul fejlődő (tehát például a soha nem permetezett) piros bogyós gyümölcsökben található meg. Ezek az anyagok tudnak igazán hatékonyan harcolni a szabad gyökök ellen. Míg a C-vitamin hamar kiürül a szervezetből és kevésbé hatékony a „csatában”, addig a polifenolok sokkal hosszabb időn keresztül – akár 10–12 napig – és négyszer hatékonyabban „kapják el” a szabad gyököket. Ha pedig kevesebb a szabad gyök, a vitaminok – más feladat híján – újra vitaminként tudnak működni, az immunrendszer erőforrásai felszabadulnak, ezáltal pedig sokkal jobb lesz az ellenálló képességünk.

– Polifenolokat már lehet kapni vitaminnal kombinált készítményekben, de akkor tesszük a legjobbat, ha külön visszük be azokat a szervezetünkbe – mondta a szakember. Az is fontos, hogy megfelelő helyről vásároljunk. Sok cég kihasználja a kiskapukat, és nem elég hatékony készítményeket árul. Ha nem szeretnénk belesétálni ilyen csapdába, szakboltban vagy bioboltban vásároljunk. A másik fontos tanács: ne a termék szlogenjeit, címkéit nézzük, hanem a hatóanyag-tartalmat. A polifenolok hatása mindenkinél más, és az sem mindegy, milyen állapotban volt eredetileg a szervezetünk. Aki „tökéletesen” működik, az valószínűleg nem is érez majd nagyobb változást, csak megmarad a jó egészsége. Azok viszont, akik különböző problémákkal küzdenek, sok pozitívumot tapasztalhatnak.

Ilyen lehet a magasabb energiaszint, a jobb ellenálló képesség is. Arról nem beszélve, hogy a C-, E- és D-vitaminok ilyen esetben tényleg tudnak vitaminként működni, érezhető lesz a hatásuk. A betegségektől tehát nem félni kell, hanem megelőzni úgy, hogy megfelelően gondoskodunk szervezetünkről, és odafigyelünk a higiéniára. A rendszeres és jó technikával végzett kézmosás például még a legerősebb immunrendszer mellett is hasznos lehet.