Erősítsük immunrendszerünket! – Gyógynövényekkel is sokat tehetünk

Összegyűjtöttünk néhány olyan gyógynövényt, amely segíthet az immunrendszer erősítésében.

A gyömbér méltán nagyon népszerű erre a célra, ugyanis vírus- és baktériumellenes hatóanyagok is találhatók benne, izzasztó hatása is ismert, csökkenti a lázat és csillapítja a köhögést. Lereszelve vagy apró darabokra vágva teaként fogyaszthatjuk, de ételt is ízesíthetünk vele. Felhasználásánál hasznos tipp lehet: késsel nagyon nehéz pucolni a gyömbért, kiskanállal vagy zöldséghámozóval sokkal gyorsabban haladhatunk. A fogyasztását túlzásba nem szabad vinni, mert gyomorbántalmakat okozhat.

A homoktövis bogyója több C-vitamint tartalmaz, mint a narancs, a kivi vagy más gyümölcsök, emellett sok más vitamin, ásványi anyag és aminosav is megtalálható benne, ezt is érdemes rendszeresen fogyasztani.

A kasvirág is erősíti az immunrendszert, de enyhe, középsúlyos megfázás, valamint légúti és húgyúti fertőzés kiegészítő és megelőző kezelésére is alkalmas. Külsőleg nehezen gyógyuló sebek, gyulladásos bőrbetegségek esetén al­kalmazzák. Étrend-kiegészítőként, cseppek formájában vagy teaként is fogyaszthatjuk.

A népi gyógyászat a fokhagymát is igazi csodaszernek tekinti. Úgy tartják: antibakteriális és antimikotikus hatása miatt nagyon jó légúti megbetegedések és gombák kezelésére, erős antioxidáns, serkenti az immunrendszert. Nagyon jó nyálkaoldó, ezért megfázás vagy más mellkasi fertőzések esetén is igen hatékony. Külsőleg is jól alkalmazható szemölcsök, herpeszek vagy gombák kezelésére.

Jól tesszük, ha megpróbáljuk szervezetünk immunrendszerét erősíteni, de ez semmilyen esetben sem jelent teljes körű védelmet. Nagyon fontos az elővigyázatosság, és hogy kövessük a szakértők ajánlásait. A koronavírus-járvány miatt pedig vegyük komolyan a kampányüzenetet: maradjanak otthon!