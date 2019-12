Észrevétlenül rögzül a gyerekekben a jó példa

Nincs könnyű dolguk manapság azoknak a szülőknek, akik szeretnének egészségesen étkezni, és családi szokásaikat is e szerint alakítani. A szupermarket polcai tele vannak olyan mutatós élelmiszerekkel, amelyek látszatra előnyösek ugyan, de az árut közelebbről megnézve csalódást okoznak.

A közösen elfogyasztott családi reggelik, ebédek, vacsorák befolyásolják étrendünk, de a mindennapjaink minőségét is. Gyermekeinknek pedig példa a szülő által adott minta: a rendszeresen fogyasztott tejtermék, zöldség, gyümölcs mind-mind útmutató az étkezési szokások kialakításában.

A fogások elkészítésében ma már számos technológia áll rendelkezésre. Otthon, együtt, egészségesen készítsük el, amit csak tudunk, így a gyerekeknek is élményt adunk a főzéssel. Ahhoz, hogy megfelelő, tápanyagban gazdag ebéd kerüljön az asztalra, részesítsük előnyben a párolást, a gőzölést, süssünk fóliában vagy fedett cserépedényben. Kerüljük a zsíros, túlfűszerezett, sózott ételeket, amelyeknek a fogyasztása a család kisebb tagjainak rendkívül megterhelő lehet. Vezessük be étrendünkbe és fogyaszszunk rendszeresen gyümölcsöt, zöldséget is. A könnyen és gyorsan elkészíthető salátaféléket rábízhatjuk gyerekeinkre. A nyersen fogyasztott zöldségek vitaminban, rostban gazdag táplálékot adnak. Fehér húsok mellé (hal, szárnyasok) változatos, egészséges köretként kínálhatunk a saláta, párolt zöldségek mellett olyan gabonaféléket is, amelyek ásványi anyagokkal telítettek. Ilyenek a köles, a hajdina, a zab. Figyeljünk az édesség fogyasztására is. Itt fontos megemlíteni, hogy soha ne az étkezések között, és főleg ne azok helyett egyenek süteményt, kekszet a gyerekek. Olyan édességeket adjunk nekik, amelyek nemcsak fi nomak, de egészségesek is. A gyümölcssaláta elkészítésének számtalan változata ismert. Kerüljük a cukrot, helyette mézet vagy természetes édesítőszereket (nyírfacukor) használjunk.

Mindnyájunknak ismerős a helyzet, amikor nincs időnk a reggeli, az ebéd vagy a vacsora elkészítésére, ilyenkor csak gyorsan, útközben bekapnánk valamit. Ehelyett nézzünk most olyan ételeket, amelyeket a család tagjai együtt, könnyedén elkészíthetnek. A rohanó reggelek kiváltsága lehet egy gyors zabkása friss barackkal, meggyel, dióval vagy fahéjjal fűszerezve. Egy jó édesség sem hiányozhat az asztalról. Az egészséges palacsinta öszszetevője nem más, mint a banán és az alma. A húsok mellé köretként ajánljuk az édesburgonyát, amelynek A- és C-vitamin-tartalma miatt erős antioxidáns hatása van, és kifejezetten ajánlott diétázóknak is. Készítsük el magunk a fűszereinket, kedvenc lekvárjainkat, májkrémeinket, kerülve így az ízfokozók használatát.

És ne feledjük: a közös étkezések, a jó családi vacsorák adnak alkalmat az egészséges táplálkozásra. Az együtt töltött idő alatt észrevétlenül rögzül a gyerekekben a jó példa.