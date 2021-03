Ezerféle bajra jó a mikrozöldség – Szombathelyi őstermelőt kérdeztünk

Mikrozöldség vagy csíra? Gondolhatnánk, hogy a kettő egy és ugyanaz, azonban a kezdetleges kis növénykék termesztési módja eltérő. Egy a közös bennük: egy pici kis „hajtás” koncentráltabban tartalmazza a tápanyagokat, mint a zöldség, ami belőle fejlődne. Így hát fogyasztásukkal, azonkívül, hogy jótékony hatással vannak a szervezetre, megkönnyíthető a napi megfelelő mennyiségű táplálék bevitele is.

– A csírákat védett, szinte laboratóriumi körülmények között kell termeszteni, illetve a mag is az elfogyasztott növény részét képezi. Ellentétben a mikrozöldségekkel, melyeknek termesztési folyamata sokkal inkább hasonlít a hagyományos növénytermesztéshez, a magot sokan tőzegbe szórják, van, aki más „talajt” használ. Rendszeres locsolgatás mellett hagyják megnőni a növényt 7-10 centiméteres hosszúságúra, ezután vágják le a gyökeréről. Még egyszer már ezt nem hajtatják, ugyanis a második „termésben” már kevesebb tápanyag lenne – tudjuk meg Gaál Angelikától, aki 11 éves őstermelői tapasztalatát másfél éve fordítja a növénykék termesztésére is.

Sokan beltéren, lámpázással termesztik a mikrozöldeket, Angelika azonban ennek egy szerinte sokkal természetesebb, ám nehezebb módját választotta: üvegházában alakított ki egy olyan helyet, ahol állandóan éri a napfény a kis növényeket, megfelelő a hőmérséklet.

A mikrozöldségek ugyanolyan mennyiségben tartalmazzák a tápanyagokat, mint a csírák – valamennyiben negyven-ötvenszer annyi vitamin van, mint a már kifejlett növényben. A napi vitaminbevitel könnyedén fedezhető fogyasztásukkal. Túlfogyasztani nem lehet, mindenki ízlése szerint választhatja akár szendvicsekre feltétként, főételek mellé köretnek vagy más egészséges körettel vegyítve. Ízük hasonló, mint a zöldségé, mely belőlük teremne. A dióra hajazó ízű, roppanós napraforgó „mini zöldség” igazi vitaminbomba:

tartalmaz B1-, B2, D és E-vitamint, fehérjéket, esszenciális zsírsavakat, nyomelemeket, foszfort, káliumot, folsavat, kalciumot és vasat. Csökkenti a koleszterinszintet, a vérnyomást, a vércukor-szintet. Meghűlés és láz ellen is fogyasztható. Nagy segítség a fogyásban.

Az édeskés ízű, kellemes textúrájú zöldborsóban sok a C- és B-vitamin, de magas a kalcium- és magnéziumtartalma is, melyek a csontoknak és idegrendszernek fontosak. Vérnyomásjavító: a magas vérnyomás csökken, az alacsony emelkedik a zöldborsó kúraszerű fogyasztása következtében. Gyógyítja az izmokat, az érrendszeri betegségeket is. Fogyasztásával csökkenthető nemcsak a

szívinfarktus kockázata, hanem a szívbetegségek kialakulása is. Segít kezelni a gluténérzékenységet, enyhíti a belekben a gyulladást, a glutén által kiváltott rombolást. Kiváló fogyókúrás szer: serkenti az emésztést, segíti a méreganyagok távozását.

A magas C-vitamin tartalmú retekben sok az A- és a B6-vitamin, a kalcium, magnézium, réz, mangán, vas és a tiamin. A kis növény gazdag a vasban, karotinban és folsavban. Jótékony hatással van az érrendszerre, segíti a keringési problémákat, enyhén vizelethajtó hatású, de a bélrendszer karbantartásában is fontos szerepet játszik. Gyulladáscsökkentő hatással is bír, hasznos epekő ellen, és a bőrproblémákra is jól alkalmazható. Beillik a diétás étrendbe. Tisztítja a légutakat, jótékonyan hat az agy működésére.

Az enyhén lúgos kémhatású repce fogyasztása érzékeny gyomrúaknak is kifejezetten ajánlott. Gyulladáscsökkentő hatású, valamint nagy szerepet játszik a legyengült szervezet regenerálásában, nagyszerű immunerősítő. Magas szőlőcukor-tartalmának köszönhetően energetizál, emiatt a kemény szellemi és fizikai munkát végzők és a sportolók is étrendjükbe illeszthetik. Magas vastartalma miatt elősegíti a fokozott vérképzést.

A brokkoli gazdag ásványi anyagokban és vitaminokban: tartalmaz A-, C-, E-, B1- és B2-vitamint, vasat, folsavat, kalciumot, foszfort, káliumot, glükozinolátokat, rostot és fehérjét, valamint béta-karotint. Erős antioxidáns hatása van. Jótékonyan hat a vérre, növeli az energiát. Segít a vérszegénység és a fáradékonyság leküzdésében. Kutatások bizonyítják, hogy jelentős szerepe van a rákos megbetegedések kialakulását megakadályozó étrendben. Kivédi az immunrendszer öregedéssel járó hanyatlását is. Fogyasztása segíthet helyreállítani a cukorbetegség által a szív ereiben okozott károkat, valamint csökkenti a szívroham kialakulásának kockázatát.