Fejlődni igen, feljebb jutni nem – Hernusz Katalinnal beszélgettünk

Két szakdolgozójának adott át kitüntetést a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház a Szimbiózis Gyermekápolói, szülésznői, védőnői konferencián. A múlt héten már bemutattuk az egyik díjazottat, a folytatásban ismerjék meg Hernusz ­Katalint.

Gyermek intenzív terápiás szakápoló, 1989 óta a Markusovszky kórház dolgozója. 2006 áprilisában, a csecsemő- és gyermekosztály gyermek intenzív részlegének indulásakor a kezdő ápolócsapat tagja volt, előtte 17 évig a Perinatális Intenzív Centrumban (PIC) dolgozott – ott kis súlyú és beteg újszülöttek, koraszülöttek ápolását, ellátását végezte nagy szorgalommal. Végül meggyőzték, mondván, dolgozott már gépekkel, monitorokkal, ezért segítséget nyújthatna a nagyobb gyerekeket fogadó gyermek intenzív osztály beindításában. Így dőlt el, hogy átmegy oda, a kezdő csapatba, és vitte magával a koraszü­löttosztályon szerzett tapasztalatait.

– Tizenhárom éve már, hogy az intenzív terápiára szoruló gyerekek ápolásában, gyógyításában veszek részt. Jellemzően a súlyosabb állapotú gyerekek kerülnek hozzánk. Olyanok például, akiknek oxigénigényük van, légzéstámogatásra szorulnak, vagy nagy műtétek után vannak, esetleg súlyos állapotú cukorbetegek. Előfordul, hogy valakit alkohol-intoxikáció (alkoholmérgezés) miatt hoznak be, és vannak gyógyszer-, vegyszermérgezést és balesetet szenvedett gyerekek is, nem ritka az agyrázkódás, a kéz- és lábtörés – mesél-összegez Katalin a munkájáról. A nyolcágyas részlegen az átmenő betegforgalom a nagyobb. És bár a korábbi munkáját is nagyon szerette, itt külön öröm, hogy nagyobb gyerekekkel is tud foglalkozni, a fizikai gondoskodáson túl a lelküket is támogatni.

A PIC-beli babamosolyokon, a nyugodt alváson, a megfelelő értékeken kívül egyéb reakciókkal is találkozik: a gyerekek kérdeznek, válaszolnak, visszajeleznek arról, hogy amit ő és a kolléganői csinálnak, jó-e. Példát is mond: ha valamelyiküknek nagyon fáj valamije, ő orvosi utasításra adhat neki fájdalomcsillapítót, és ha ennek a hatására megnyugszik, eszik és elalszik a kis beteg, az megnyugvás mindenkinek, az ápoló számára is.

Nem feltétlenül kórházba készült, de mindenképpen gyerekekkel akart foglalkozni, emlékei szerint már óvodás kora óta. Óvónő, pszichológus, bölcsődei dolgozó – ezek is szerepeltek a vágyai között. Mire az általános iskolát végigjárta, már pontosabban körvonalazódott, hogy beteg gyerekeken akar segíteni, tudatosult benne, hogy egészségügyi pályán és kórházban szeretne dolgozni, egy gyermekosztályon. Egyenes útja vezetett a Markusovszky kórházba a pápai egészségügyi szakközépiskolai érettségi után. A koraszülöttosztályon lett általános ápoló, 1993-ra gyermekszakápolói végzettséget szerzett tízhavi, munka melletti képzéssel. Három év múlva pedig már a koraszülött-, újszülött csecsemő- és gyermek intenzív szakápolói képesítéssel is rendelkezett, azt Budapesten végezte. Mindig úgy tapasztalta, a kórház támogatja a fejlődését, megbecsülték a kezdetektől, így sosem akart máshol munkát

keresni. Mentorként is dol­gozott: a 90-es évek végén főiskolára járó védőnőket oktattak az osztályon gyermek­ápolásra.

És tudományos munkák társszerzője is: részt vett kutatómunkákban, az elsők között 2007-ben a gyermek intenzív részleg első évi beteganyagának statisztikai feldolgozásában és előadásában – egy országos gyermekaneszteziológiai kongresszuson mutatták be a Markusovszky kórház csecsemő- és gyermekosztályának új részlegét.

Néhány hete a Szimbiózis-­konferencia díjátadóján az is elhangzott vele kapcsolatban: munkájára igényes, precíz, alapos, és ha helyettesítések adódnak, több részlegen tud szolgálatot teljesíteni. Katalin szívesen jár gyermekápolói kongresszusokra, vállal részt ezek szervezésében, tanul újdonságokat, de kifejezetten az orvosi pálya sosem vonzotta. Fizikai és szellemi erőpróbát is jelent az ápolás, nehéz, de nagyon szép hivatás, hogy közvetlenül segíthet azoknak, akik még nem tudják megvédeni magukat. Igazából ez doppingolja, és azt mondja, a gyógyításnak ebből a részéből semmiképpen sem szeretne kimaradni. – Örömmel jövök be a kórházba mindennap. Tizenkét órás munkarendben dolgozunk, ami előnyösebb, mint a korábbi nyolc óra. Több szabadidőt jelent, átláthatóbb és változatos hetet eredményez: egyik nap nappal, másik nap éjszaka dolgozom. Amihez ugyancsak hozzá lehet és kell is szokni: egy ápolónak, szemben sok más munkakörrel, nem szent a hétvége, a karácsony, az ünnepnapok – meséli.

Mégis sokkal több a „jó része” a munkának, és az apró dolgok – egy gyerek tekintete, a mosolya – összeadódnak. Kati úgy érzi, mindenkivel meg tudja találni a hangot. A szülőkkel először ki kell építeni a bizalmat, ehhez bele kell élnie magát az ő helyzetükbe, abba, hogy aggódnak és esetleg feszültek, mert nem tudtak otthon segíteni a gyerekükön. Tapasztalata szerint, ha megérteti velük, hogy kérdezhetnek, ha elmagyarázza nekik egy-egy műszer működését, az segít megnyugtatni őket. Orvosi felvilágosítást persze nem adhat, de ha kialakul a bizalom, és a szülők érzik, hogy jó kezekben van a gyerekük, akkor nyugodtabban hagyják ott a kórházban.

Ugyanígy nagyon fontos, hogy a gyerekekkel is szót értsen, akik a felgyorsult világban persze mások, mint húsz-harminc évvel ezelőtti társaik.

Régen mesékre vágytak, most körbenéznek a kórteremben, és először egy tévét keresnek és a YouTube-on néznek mesét. Viselkedésben is mások, de attól még ugyanúgy gondoskodásra vágynak. Az ápolóknak a jó mellett időnként fel kell dolgozniuk a negatív élményeket is – ezt sem tagadja. Azt, hogy találkoznak gyógyíthatatlan gyerekekkel, és olyan szülőkkel, akik elveszítik a gyereküket. Szerencsére nagyon összetartó, jó a közösségük, egymásnak is segítenek.

Rangidősként, tapasztaltként Hernusz Katalin azok között van, akikhez bátran fordulhatnak a kollégái. Szereti is, ha kérdeznek: szívesen támogatja szakmai anyagokkal a fiatalokat, akik a részlegükön tanulni akarnak. Továbbképzik magukat, konferenciákra járnak, ahogy ő is, csak éppen ő már nem szeretne feljebb jutni a karrierjében, mert pontosan a helyén érzi magát.