Fűnyíró választás okosan

Ha füves területekkel rendelkezünk, szükségünk van egy fűnyíróra. De vajon milyet válasszunk, melyik számunkra a legjobb megoldás. Azokra a kérdésekre keressük a választ, amelyek a fűnyíró választás során felmerülhetnek.

Három alaptípussal találkozunk. Ezek az elektromos, az akkumulátoros és a benzinmotoros gépek. Mindhárom rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal, így nem lehet kijelenteni, hogy egyik vagy másik jobb a többinél, csupán más igények kiszolgálására tervezték őket.

Napjainkban is az elektromos fűnyíró a legelterjedtebb típus. Jellemzően ezek a legolcsóbb készülékek, mindig rendelkezésre állnak, az üzemeltetésük és a karbantartásuk kifejezetten egyszerű. Halk működést tesznek lehetővé, ezért a szomszédokat kevésbé zavarjuk, mintha benzines géppel dolgoznánk. Hátrányként azonban meg kell említeni az áramvezető kábelt, amit állandóan vonszolni vagyunk kénytelenek.

Ezt a problémát megoldják az akkumulátoros gépek, hiszen esetükben értelemszerűen nincs szó akadékoskodó vezetésről. Azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy az akkumulátorok üzemideje véges, nagyjából 60-120 perc közé tehető, ezért jellemzően kisebb területek vágására alkalmasak. Bár tény, hogy ennyi idő alatt kifejezetten nagy területtel is végezhetünk. Az ilyen gépek teljesítménye nem túl magas, ezért elsősorban rendezett gyep gondozására alkalmasak. Az akkus fűnyírók általában drágábban a hagyományos vezetékes társaiknál.

Ha erősebb megoldásra van szükség, a benzinmotoros gépek jelentenek megoldást. Ezek a gépek akadálymentes használatot tesznek lehetővé, nem kell akadékoskodó kábellel számolni, ráadásul a nagyobb motorteljesítmény dinamikus munkavégzést tesz lehetővé a gazos területeken is. Persze ez a típus is rendelkezik hátrányos tulajdonságokkal; sokkal hangosabb az elektromos gépeknél, a súlyuk is nagyobb, így a meredek területeken történő mozgatásuk nem túl kényelmes…

Ha gyep gondozására szeretnénk ideális gépet választani, érdemes előnyben részesíteni a fűgyűjtő kosárral rendelkezőket. Az ilyen fűnyírók csökkentik a pollenszórást, ráadásul takarítani sem kell utánuk, csupán üríteni a kosarat. Találkozhatunk olyan fűnyírókkal is, amelyek a levágott füvet mulcsozás után visszajuttatják a talajra. Ezek a gépek egészen apró darabokra vágják a füvet, amit szétszórva tápanyagként juttatnak vissza a földbe. Arról persze nem szabad megfeledkezni, hogy az így végzett fűnyírás a trágyázásnak köszönhetően elősegíti a szálak növekedését, így gyakrabban kell majd elővennünk a fűnyírót.