Glögg az ünnepekre

Karácsonyi sorozatunkban ma Unger Tamás fotóriporter kollégánk mutatja be a családjukban kedvelt ünnepi italt, a glöggöt.

Tamás saját bevallása szerint nem túl gyakran tevékenykedik a konyhában, ha mégis, akkor is inkább csak a kukta szerepében.

Ünnepek, baráti összejövetelek alkalmával azonban a glögg elkészítését szívesen magára vállalja. Az északi népek kedvelt italát Svédországban, a nagybátyjánál tett látogatása során ismerte meg, és azonnal meg is tetszett neki az ötlet. Azóta a maga ízlése szerint elkészítve ő is gyakran kínálja ezzel a vendégeit.

A glöggnek valójában forralt bor az alapja, amit Tamás szerint ki-ki abból a fajtából készíthet el, amit éppen szeret. Ő például cuvée borokból, cabernet-ből szokta főzni. Ezt a forralt bort egy előző nap előkészített, tömény, fűszeres itallal bolondítjuk meg. Kollégánk vélekedése szerint talán a hideg ellen védekeznek így északi barátaink.

Ehhez a megbolondításhoz Tomi legszívesebben jóféle diópálinkát használ. Úgy tudja, a finnek vodkával, a svédek pálinkával, a norvégok pedig brandyvel vagy whiskyvel készítik a glöggöt, és az elnevezés is országonként egy kicsit más és más. Ez is annak a függvénye, hogy ki milyen tömény italt szeret.

Egy kisebb, négy-öt fős társaság számára két üveg bort számítsunk. Ehhez a fogyasztás előtti napon két és fél deci pálinkába beáztatunk két marék hántolt mandulát, ugyanannyi mazsolát, egy-két szegfűszeget, egy rúd fahéjat, majd letakarva állni hagyjuk.

Másnap két üveg bort felfőzünk, kevés vízzel hígíthatjuk, beleteszünk 10-12 szegfűszeget, 4-5 kocka friss gyömbért, egy rúd fahéjat, 1-2 szelet citromot, további kevés mandulát és mazsolát, illetve 4-5 szem kardamom-

magot.

A gyömbér és a kardamom, de akár a fahéj is azt a látszatot kelti, hogy az egész iszogatás az egészségünk érdekében történik. Amikor a bor fölforrt, hozzákeverjük a pálinkát a beáztatott fűszerekkel együtt.

Forrón kínáljuk. Tamás nem szokott cukrot tenni bele, a pálinkának szerinte elég magas a cukortartalma, aki azonban úgy szereti, fogyasztás előtt ízesítheti barna cukorral.