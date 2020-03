Gyerekkori fogszabályozás: hosszú távon az egészséges, szép fogakért

Húsz-harminc évvel ezelőtt még mumusnak számított a fogszabályozó, ma a sokszor szinte láthatatlan készülék viselése egyáltalán nem kellemetlen. A gyermekkori fogszabályozás lehetőségeiről dr. Laki Zsuzsanna fogszakorvost kérdeztük.

Ha szükséges, az időben, akár hét-nyolc évesen (vagy még korábban) elkezdett fogszabályozásnak köszönhetően elkerülhetők a későbbi fogászati problémák, a gyerekeknek ép és szép, esztétikus fogsoruk lehet. – Elsőként jellemzően az esztétikai igény fogalmazódik meg a szülőkben. Ha valami szemre nem tetszik, azt szeretnék korrigáltatni – mondja Laki Zsuzsanna. A szakemberek a funkciós eltérésre, a rendellenességre koncentrálnak, abból kiindulva, hogy később mennyi fogászati megbetegedés származhat a rendezetlen fogsorból.

A mélyharapás a leggyakoribb rendellenesség

A harapási deformitások – mély-, nyitott és keresztharapás – már óvodáskorban láthatók. A harapási rendellenességeket úgy magyarázza: a nyitott harapásnál a hátsó vagy az elülső fogak nem találkoznak, rés van köztük, ami a beszédben és a harapásban, rágásban is akadályt jelenthet. A kereszt- vagy alulharapás esetén a felső fogsor fogait takarják az alsó fogsor fogai. Súlyosabb esetekben fogágybetegségeket és ínygyulladást is okozhat a rendellenesség – egyik fajtája, a buldogharapás a frontfogakat érinti. A mélyharapás a leggyakoribb rendellenesség: ilyenkor az alsó fogsor hátrébb helyezkedik el, mint a felső. 40-50 éves korban parodontológiai problémákat idézhet elő. Előfordul, hogy egy-egy fog teljesen kizáródik a fogsorból. Vagy a túl sokáig bent maradt tejfogak okoznak torlódást, amikor a csontfog nem tud kibújni, vagy nem a helyén törik ki az ínyből.

A harapás örökletes rendellenessége vagy kialakult foghiány miatt szétcsúszott fogazat következménye a foghézag, amely beszédhibát is eredményezhet. Stabilizálódhat is egy elcsúszott harapás: az arcfejlődést negatív irányba viheti. Ha egy alsó fog rossz helyre nő, az összes többi követi a rossz pozícióba, elcsúszhat az állcsont.

– Ha egy gyermek négyéves kora után is szopja az ujját, arról a fogsora árulkodik. Széttolja a fogsorát az ujjával, ami elülső nyitott harapást eredményez. A kialakult rés a beszédben és

a harapásban, rágásban is akadályt jelenthet. Ha nem tud rendesen beszélni, logopédusra lehet szüksége. A kóros fogazatú gyerekek elkezdhetnek szájon keresztül lélegezni, ami újabb problémákat – fül-orr-gégészeti megbetegedéseket – hozhat magával, sőt még a kisiskolások testtartására is kihat.

A torlódott fogakkal rendelkezők gyakrabban találkoznak a fogkővel, a fogszuvasodással, és a fogágybetegségek kockázata is nagyobb az esetükben