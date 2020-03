Gyümölcsoltó Boldogasszonykor Kukor Tamásnál jártunk Balogunyomban

Az oszkói gyümölcsoltó programok állandó meghívottja volt az utóbbi években Kukor Tamás balogunyomi kertészmérnök. Idén a rendezvény elmarad, Kukor Tamás az oltás menetét videófelvételen osztja majd meg.

Öreg fák ifjítására kértek, amikor először Oszkóban jártam, amelyiket pedig nem lehetett metszéssel megmenteni, azt leoltottuk. Sokaknak van családi kötődésük egyes növényekhez, ezért akarják megmenteni. Szeretik a nagyapa gyümölcsfáját, mert fontos, hogy még ő ültette, jól terem, megszokta a család az ízvilágát. Egy másik helyzet, amikor elköltöznek egyik helyről a másikra, és vinni akarják tovább a fát, ezt is meg lehet oldani gyümölcsoltással – tudjuk meg Kukor Tamástól, aki most kapott Bükről egy 80 éves sárgabarackfát, amelyet egy szilvafába fog beoltani. Van a Vasvár melletti Mákfáról is egy ilyen továbbmentendő fa nála, a szombathelyi parkerdőből egy cseresznyefa, Oszkóból egy fehér cseresznye.

Amint mondja, egybeoltható az alma, a körte, a birs; a cseresznye és a meggy; az őszibarack és a sárgabarack; a szilva és a mirabolán szilva, lévén „unokatestvérek”. Balogunyomban a vasútállomás mellett áll egy „vérbeli körte”, azt is érdemes örökíteni, tündérkertben nevelgetik majd tovább. (A falusi emberek a megfigyeléseik alapján nevezték el a fajtákat, a „vérbeli körtének” a belseje piros.)

A Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéről beszélgetve szó esik arról is, hogy az oltás és az oltalom közös szótőről ered. – A hagyomány szerint az oltott, kertészek által nemesített növények a Szűzanya oltalmára vannak bízva – fogalmaz Kukor Tamás. – Amit beolt az ember, azt utána óvni, oltalmazni kell. Én úgy csinálom, hogy az oltást, vagyis a vad- és a nemes hajtást szigetelőszalaggal szorítom össze. Az egybeforrasztáshoz fél év kell,

ennyi idő alatt nő össze a vad és a nemes. Ha nyáron látom a megvastagodást, meglazítom a szigetelőszalagot, de csak szeptemberben veszem le. Kukor Tamás balogunyomi udvarán is volt olyan fa, amelyet leoltott. Még az édesapja ültetett egy cseresznyefát, amelyre gyerekkorában sokszor felmászott, kedves emlék. Amikor a fa megöregedett, meggyfába oltotta a cseresznyét. A tovább élő növény törzse meggyfa, de az ágai cseresznyét hoznak. Nagyon szereti.