Ha elkezdtük, akkor már ne hagyjuk abba a madarak etetését

A fagyok érkeztével sokan kezdik el etetni a kert madarait. Kóródi Blankát, a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont munkatársát kérdeztük arról, mit szabad és mit nem.

A nálunk telelő és az északabbról érkező téli vendégek is hálásak a kihelyezett madáretetőkért – legyen az bolti vagy általunk összeszerelt. Persze vannak szabályok, a legfontosabb, hogy ha egyszer elkezdjük a szárnyasok etetését, nem szabad abbahagyni a fagyok végéig – hangsúlyozza Kóródi Blanka. Ezek a madárkák ilyenkor hozzászoknak az etetéshez, tőlünk várják a táplálékot, ami akkor a legjobb, ha olajos magvak, például dió és napraforgómag kerül bele, a kenyér azonban tilos. A vízimadarak etetése nem ajánlott, nincs rá szükségük se télen, se nyáron. A szakértő hozzáteszi, a kerti etető mellé itatót is kihelyezhetünk. Ha pedig a kertünkben sűrű sövényt alakítunk ki, például tűztövisből, a hideg és a ragadozók elől menedéket is nyújthatunk az apró állatoknak.

(Kiemelt képünkön: Kóródi Blanka olajos magvakkal eteti a madarakat)