Ha otthon Aloe verát gondozunk, segítségünkre lehet a karantén-szépségápolásban

A bezártság nem csak a lelki állapotunkra, egy bizonyos idő után külsőnkre is rányomja a bélyegét. Bőrünk állapota kozmetikus és fodrász segítségének hiányában romolhat. Azonban, ha otthon egy kis cserépben Aloe verát gondozunk, a kis növény bizony segítségünkre lehet a karantén-szépségápolásban.

Kiss Viktória kozmetikus ajánlja az aloé használatát, annak sokrétű alkalmazhatósága miatt. Mint mondja, a növény nem igényel sok törődést, de annál hasznosabb. – Előszeretettel használják gyógyászatban sejtregeneráló, immunerősítő hatása miatt. Égési sérülésekre, sebekre is kiváló: ha van otthon növényed, törd le a szárát és az aloé-géllel kend be az érintett bőrfelületet – ajánlja a kozmetikus, aki hozzáteszi, egyre több olyan ital van, ami tartalmaz hozzáadott Aloe verát, az is hasznos.

Kiss Viktória azt is megosztotta velünk, hogy a kozmetikai iparban bőrnyugtató hatása miatt alkalmazzák a növényt – például tisztító kezelések után –, de a ráncosodásra hajlamos területeket is gyakran kezelik vele, számos krémbe teszik mint adalékanyagot, továbbá aknés bőrproblémákra is kiváló. Az otthoni bőrápolás során alkalmazhatjuk még akár borotválkozás utáni hegek, bőrpír kezelésére is, a már korábban említett bőrnyugtató, antibakteriális hatása miatt.

A vírus okozta szorongás és stressz alvásproblémákhoz vezethet, a kialvatlanság egyik látható következménye pedig a szem alatti sötét karikák kialakulása. Az aloélevél félbevágásával egyszerűen kikaparhatjuk annak zselés belsejét, mellyel vattakorongokat itathatunk át. Ezeket a szemünkre helyezve már tíz perc után látványos eredményt érhetünk el. És ha már bőrápolás: a bőrszárazság enyhítésére ugyanúgy alkalmazható, mint a korábban leírt esetben. A növény belsejét kikanalazva, néhány otthon is megtalálható, bőrtápláló alapanyag hozzáadásával remek arc- vagy kézkrémet állíthatunk elő.