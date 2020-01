Házipatika: fájdalomcsillapító, lázmérő és sebtapasz is ajánlott

Egy megfelelően feltöltött, rendszeresen ellenőrzött házipatika sokszor nagyon hasznos lehet, nemcsak az ügyeleti díj megfizetését, hanem a sok idegeskedést és sorbaállást is megspórolhatja.

A házipatika nagy segítség a bajban, sérülés vagy lázas megbetegedés esetén van mihez nyúlnunk. Nem kell nagy dolgokra gondolni, kialakításához egy doboz vagy a fiók is tökéletesen megfelel, arra kell csak figyelni, ha kisgyerek van a háznál, zárjuk el a gyógyszereket – mondta dr. Binó Györgyné gyógyszerész.

Szerezzük be!

Mindig legyen otthon lázmérő, egy pontos, megbízható darab. Ahol baba van, ott figyeljünk a mérési időre is, nem mindegy, mennyi idő alatt ad az eszköz eredményt. A patikákban segítséget is kaphatunk a válogatáshoz. Ezt sokan elfelejtik beszerezni, pedig nagyon fontos, hogy baj esetén kéznél legyen, akár a digitális, akár az alkoholos fajta.

Fájdalomcsillapító

Nem maradhat ki a láz- és fájdalomcsillapítók halmaza sem. Ebből is rengetegféle vásárolható, a hatóanyag-tartalmat nézzük, mielőtt döntést hozunk. Akár több verziót is tarthatunk otthon. A kicsiknek szirupok és kúpok a megfelelőek, ezeket jó, ha teljesen külön tároljuk, kevesebbet kell keresgélni. Ha több különböző életkorú gyermek van a háztartásban, a legjobb, ha külön házipatikájuk van, így biztosan nem keverednek össze a gyógyszerek. Nem mindegy, hogy egyéves, vagy hatéves lázát szeretnénk-e csillapítani. Az ilyen keveredésből történtek már mérgezéses esetek – mondja a szakember. Jobb az elővigyázatosság.

Megfázásra

A megfázási szezonban jó, ha beszerzünk forró italporokat. Aki ezt nem szívesen fogyasztja, annak tabletta vagy kapszula formában is elérhetőek már ezek a termékek. Fontos lehet az orrspray, a köptető és a köhögéscsillapító is. Utóbbi kettőt sokan keverik, a gyógy­szertárakban próbálják fel­világosítani a vásárlókat. Ha lerakódás van, nem szabad csillapítani a köhögést, akkor köptetőre van szükség. A rossz gyógyszerválasztásnak akár tü­dőgyulladás is lehet a vége. Köhögéscsillapítót csak száraz köhögés esetén szabad szedni. Ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, inkább kérjük orvosunk vagy gyógyszerészünk tanácsát.

Hasmenésre és különböző panaszokra

Legyen otthon görcsoldó is, akár több fajta, különböző panaszokra. Hasmenésre elég, ha széntabletta és probiotikum van a házipatikában, de nem árt, ha esetleg savlekötő vagy emésztést segítő szer is lapul a fiókban.

Sérülések ellátására

A sérülések ellátására a sebfertőtlenítő a legfontosabb, de legyen ragtapasz, lehetőleg olyan amiben többféle méret van a dobozban. Tartsunk otthon steril mullpólyát, mull­lapot. Azt tudni kell, hogy felbontás után ez elveszíti sterilitását, így javasolják, legalább 2 csomaggal szerezzük be. Ollót is tehetünk az eszközök mellé, baj esetén ne kelljen keresgélni. Nyáron készüljünk fel a rovarcsípésre és a napégésre.

Antibiotikum

Fontos: az antibiotikum semmiképpen nem része a házipatikának – emelte ki dr. Binó Györgyné. Csak az orvos utasítására szedjük, s a kijelölt fajtát. Egy betegség után ebből nem maradhat otthon, hiszen végig kell szedni a kúrát. Ha mégis maradna, ne szedjük be később!

Nézzük át!

Félévente nézzük át a gyógyszereket, frissítsük patikánk tartalmát. Ami elfogyott, abból szerezzünk be újabb adagot, a lejárt tablettáktól pedig szabaduljunk meg. Ne dobjuk a kukába, se a lefolyóba. Minden gyógyszertárban vannak erre kihelyezett konténerek, bárki számára elérhetőek. A legközelebbi vásárláskor vigyük magunkkal a megromlott gyógyszereket. Ezeket a patikák gyűjtik, és vállalják, hogy a megfelelő módon semmisítik meg. Veszélyes hulladék a gyógyszer, ne szennyezzük a környezetet.

Jó tanács, hogy a dobozból ne vegyük ki a leveleket, így mindig kéznél lehet a betegtájékoztató, nem veszik el a gyártási és lejárati dátum. Ehhez minden esetben tarthatjuk magunkat, egyetlen kivétel a szemcsepp. Ezeket sterilen készítik, felbontás után egy hétig használhatóak. Figyeljünk oda az ideális tárolási körülményekre is, ehhez is minden dobozon megtalálható az egyedi leírás. A szobahőmérséklet maximum 24 fokot jelent, efelett gyengülhetnek a hatóanyagok.

Ügyelet

Sokan keresik a fájdalom- és lázcsillapítókat ügyeletben, pedig nem indokolt, hogy ezeket éjszaka próbáljuk meg beszerezni. A hirtelen támadó fog- vagy fejfájást otthon is kezelhetjük reggelig. Ügyeleti időben a gyógyszertárak plusz költséget számolnak fel az eladáskor, ezt kis körültekintéssel megspórolhatjuk. Sokan nem gondolkoznak előre, még csecsemőtápszert is vásárolnak hajnalban. Próbáljunk meg előrelátóbbak lenni – javasolja a gyógyszerész.

A patikákban egyébként egyelőre nem indult be a roham, az influenzaszezon még várat magára, de most volt egy komolyabb köhögési szezon. Az ünnepek előtt volt egy kis vásárlási hullám, ekkor inkább a szokásos gyógyszereket szerezték be a szabadnapok idejére az emberek. A friss, hideg idő nem tesz jót a baktériumoknak, inkább a kicsit melegebb, nedves időjárás alatt tudnak jobban szaporodni, így még van időnk felkészülni.

Ha pedig bizonytalanok vagyunk, nyugodtan kérjünk tanácsot a gyógyszerészektől, így biztosan megfelelő tablettákat szerezhetjük be, nem ér majd váratlanul a betegség.