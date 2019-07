Horváth Adél már több országos versenyt nyert saját kategóriájában

Addig biciklizett, mígnem versenyeket kezdett nyerni Horváth Adél (20), akinek a hobbitevékenységéből lehet, hogy hivatás is lesz: kerékpáros edzőnek tanul.

A lány Celldömölkön született, kisgyerekkorától nagy biciklis. Eleinte csak hétvégente tekert a barátaival, aztán az interneten meglátta, hogy ezt versenyszinten is lehet csinálni. 2016-ban Balatonfüreden volt az első olyan nagy mountainbike verseny, ahol dobogós helyet szerzett: több száz másik kerékpáros indult, és Horváth Adél a korcsoportjában első, összetettben a harmadik lett. Magával ragadta a versenyzés. 2017-ben amatőr magyar bajnoki címet nyert országos versenyen. Az elmúlt években megnyerte a Top Maraton sorozatban az összetett kategóriát a saját korcsoportjában. 2018-ban a Mountain Bike Maratonon harmadik lett, a hegyi OB-n szintén, 2019-ben a CX OB-n a dobogó második fokára állhatott. Legutóbb egy nemzetközi versenyen vett részt, ahol helyezést nem szerzett, de tapasztalatot igen: óriási az erőkülönbség a külföldi versenyzőkhöz képest. Itt az volt a célja, hogy be tudja fejezni a versenyt, olyan brutális tempót diktáltak a kerékpárosok, hatvan induló volt tizenöt országból.

– Egy verseny nagy mentális felkészültséget is igényel, fejben nagyon ott kell lenni. Sosem gondolok másra közben, minden mást kizárok. Mindig jó lenne a dobogón végezni, de a célom az, hogy legalább ott legyek a legjobbakkal – halljuk a fi atal lánytól, aki tavaly érettségizett a kőszegi Jurisich-gimnáziumban, most pedig a Testnevelési Egyetemen tanul kerékpáros edző szakon. Egy pécsi egyesület tagja, ahol szakmailag is foglalkoznak a versenyzőkkel, és anyagi támogatást nyújtanak: kifi zetik a nevezési díjakat, és táplálékkiegészítőket adnak versenyek előtt.

Adél a szüleitől is minden támogatást megkap, az édesapja szokta Pécsre vinni, hogy ne csak a neten legyen kapcsolatban az egyesületével, és teljesítménydiagnosztikára, szívultrahangra és más terhelési vizsgálatokra is szükség van. – A szüleim nélkül nem lennék ott, ahol vagyok – fogalmaz Adél.