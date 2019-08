Humán készségek, amiket nem veszélyeztetnek a robotok

Az automatizáció térhódítását gyakran mumusként emlegetjük. Vannak ugyan munkák, amelyeket átvettek a gépek, de ezek többnyire ismétlődő, sok hozzáadott értéket nem igénylő tevékenységek. Egyes humán készségeket azonban nem tudnak egyhamar helyettesíteni a robotok.

A jó kommunikációt és tartalmát például nehéz automatizálni. A szakértelem és az új tudás beépítésének képessége is előny a robotokkal szemben. Ahogy az érzelmi kompetencia is: a legalapvetőbb, hogy felismerjük az adott szituációban szerepet játszó érzelmeket, a következő, hogy valaki sikerrel avatkozik be egy érzelmileg összetett helyzetbe, a legmagasabb szint, amikor valaki érzelmek ébresztésével meg tud győzni másokat.

Fontosak az erős kapcsolatok is: a családunkhoz, barátainkhoz, közvetlen kollégáinkhoz kötnek, de ugyanilyen lényegesek, főleg a vezetőknél a lazább kapcsolatok is, a „network”. És végül az etikai iránytű: bár a mesterséges intelligencia egyre fejlettebb, a morál egyelőre nem tartozik a készségei közé. Ezeket lesz tehát érdemes erősíteni, hogy minél jobban biztosíthassuk foglalkoztathatóságunkat a jövőben.