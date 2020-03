Húsvét előtt: hogyan böjtöljünk okosan?

A húsvét előtti időszak sokak életében szól a böjtről. De az étkezés megváltoztatása bizonyos esetekben nem javasolt. Némethné Tóth Márta dietetikust kérdeztük, hogyan böjtölhetünk okosan.

– A történelemben minden kultúra élt a böjtölés lehetőségével. A nagyböjtben a katolikus egyház a hamvazószerdát követően negyven napig böjtöt ír elő, jelenleg a katolikusoknak csupán hamvazószerdán és nagypénteken kell szigorú böjtöt tartaniuk – mondja Némethné Tóth Márta. – De ez is csak annyit jelent, hogy a nap során háromszor ehetnek, de csak egyszer lakhatnak jól. A szabály az egészséges 18 és 60 év közöttiekre vonatkozik, a hústilalom 14 esztendős kortól kötelező.

Ez mértéktartására int bennünket, aminek segítségével az élet egyéb területén is fegyelmezettséget, önmegtartóztatást alakíthatunk ki az életünkben. Fontos ugyanakkor, hogy ezt ne tévesszük össze a koplalással! Amikor koplalunk, lemondunk minden szilárd és folyékony táplálékról és csak tápérték nélküli italokat, teát és/vagy vizet fogyasztunk.

– A böjtölésnek is vannak különböző formái. Közismert a léböjtkúra, amely a gyümölcs- vagy zöldséglével végzett böjtöt jelenti. Ez lehet a fogyókúra egyik epizódja, de önmagában nem eredményez végső megoldást a túltápláltság problémájára. Bár megszabadulhatunk néhány felesleges kilótól, a méregtelenítés mellett azonban jó lehetőség az akaraterő növelésére. Hatására a szervezetet tehermentesítjük, az ödémák kiürülnek, megtörténik a zsírégetés, a salaktalanítás, a méregtelenítés – sorolja Némethné Tóth Márta.

A böjtölés nem mindenkinek ajánlott. Tilos daganatos betegségekben, májzsugor, veseelégtelenség, intenzív stressz, pajzsmirigy-túlműködés, terhesség, szoptatás, cukorbetegség és tuberkulózis esetén. Betegség gyógyítására szánt léböjtkúrát pedig – nagyon fontos, hogy – csak és kizárólag orvos irányítása mellett szabad végezni. Ötven év felett egyéb esetben is mindenképpen ajánlatos kikérni az orvos tanácsát egy léböjtkúra megkezdése előtt. Fontos szempont a fokozatosság, előtte pár napig párolt zöldségeket, főtt burgonyát, erjesztett tejtermékeket – joghurtot, aludttejet, kefírt – tanácsos fogyasztani.

– A léböjtkúra leglényegesebb része, a beöntés, a béltisztítás, amelyet célszerű a böjt megkezdése előtti estén alkalmazni – teszi hozzá a szakember. Ez végezhető gyógyteával vagy keserűsós oldattal is. Hashajtó tabletta szedése viszont a kúra alatt tilos.

Rövid böjtöt is tarthatnak mindazok, akik nem tudnak hét-tíz napot böjtölésre áldozni. Jó tudni, hogy két-három napos böjtöknek is lehet pozitív hatásuk.

Kisebb közérzetzavarokat kiküszöbölő böjtöket bármikor beiktathatunk tehermentesítő napokként vagy a hét egy adott napján. Erre még az ötven év fölöttiek is bátran rászánhatják magukat. Például elég, ha a pénteki napokon tartózkodnak a húsételek fogyasztásától.

Az egészségünk érdekében mindenképpen be kell tartani néhány szabályt. A kúra alatt (és a tehermentesítő napokon is) naponta legalább 2,5-3 liter folyadékot meg kell inni. Ez lehet gyógytea vagy ásványvíz is. Hasznunkra lehet a váltott zuhany és a testledörzsölés. Ezek serkentik a vér- és nyirokkeringést. Ugyanilyen hatást érhetünk el testmozgással és a szaunával is.

Böjt alatt elengedhetetlen az elegendő pihenés, alvás, mert az idegrendszernek regenerálódásra van szüksége. Ne feledkezzünk meg arról, hogy mind az evés, mind a nemevés azonos veszélyekkel jár, de azonos előnyöket is kínál – összegez a szakember. Mindkét esetben a mérték és az időtartam jelenti a meghatározó elemeket. Az út és a mérték megválasztása a mi kezünkben van.