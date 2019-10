Hűvös elegancia – Ez a jelszó az elkövetkező hajtrendben

Oláhné Horváth Erzsébetet fodrász-sminkest kérdeztük az őszi hajápolásról, stílusról és a divatos színekről. Cikkünkben nem csak ezekre a kérdésekre kaptunk választ, a hajformázás szakértője a különböző ruhatípusokhoz is ajánlott pár tippet, amit a Tündérszépe versenyünkre jelentkezők is bátran megfogadhatnak.

Milyen lesz az idei őszi trend?

A francia nők hűvös eleganciája lesz nálunk is a divat, ők akár naponta mosnak hajat, de a sminkjüket is többször felfrissítik egy nap alatt. Bár havonta járnak hajfestésre egy színezésre, hajpakolásra a festés után két héttel elmennek. Szerintük és szerintem is, a frissen mosott, elkészített haj a legszebb és legelegánsabb. A francia nők a hűvös elegancia képviselői, ez a jelszó a következő irányzatra.

Melyik színek dominálnak majd?

Az ősz beköszöntével véget ér a meleg színek uralma, a hideg, hűvös árnyalatok lesznek a dominánsak mind a ruhák, a smink és a hajszínek esetében is. A nagy népszerűségnek örvendő ombre vagy balagea festéses hajak esetében eddig a fejbőrnél egy sötétebb barna, míg a hajvégeknél világosabb szőke volt a divat. Ugyanez a festési irányzat megmarad, de most nem lesz ilyen nagy a kontraszt a színek között, egy színnek két árnyalata mutatkozik meg a hajon. Például a hajtőnél lévő sötétbarna a hajvégeknél egy hamvasabb, bézsbarna vagy legfeljebb sötétszőke színben végződik vagy a kezdeti sötétszőke haj végén egy violet, hűvös, szürkés szőke fordulhat elő. Illetve visszatér a metálos-fényes csillogás, hatás is.

A hajhosszban is következik be változás?

Még mindig fontos, hogy az egyéniséghez igazodjon a haj hossza is, de a legutolsó trendbemutatón a long bob frizura szerepelt. Ebben az esetben az áll és a váll között variálódik a hajhossz, de esésében természetes, tömöttebb, nem kipuhított hajat jelent.

Melyik arctípushoz milyen fazon illik a legjobban?

Ahogy már mondtam, az áll és a váll közötti hossz, a long bob frizura a divat, de ezen belül a hossz minden arcformához külön igazítható. Az ovális a tökéletes forma, az arcformát a haj alakításával együtt erre próbáljuk kiegészíteni.

A kerek arcúaknak a hosszabb, vállig érő fazon áll jól, amit meg lehet bolondítani úgy, hogy hátulról, a nyaktól kezdve előre menetesen vágva hosszaboddik a hajuk.

A hosszabb arcúakhoz a tömöttebb, rövidebb állig érő haj passzol a legjobban.

A szív alakú arcúak esetében egy frufru nélküli, állig érő frizura a legjobb, mert a frufru csak erősíti a szélesebb homlokot és arccsontot.

A szögletesebb forma esetében akár a száj vonalától a nyak vonaláig lehet menetes hosszt vágni a nyakhossztól függően, az egyhossz kevésbé áll jól nekik.

Bár most az egyenes formán lesz a hangsúly, a lágyan hullámos haj továbbra is divatos, mert eleganciát sugall, míg a loknisan göndör lazaságot mutat. A természetesen göndör hajú vendégek részére már vannak olyan készítmények, amelyek kicsit nyújtják a hajat anélkül, hogy az elnehezülne.

Egyre divatosabb az otthoni, természetes hajápolás, valóban hatékonyak?

Rohanó világunkban az idő értékes kincs, és bár a házilag elkészíthető szerek valóban hatásosak nem mindig érik meg a befektetést sem anyagilag sem időben.

A méz, a sörös öblítés, a citromfüves főzet jól táplálja a hajat, a kávé, henna és a citrom pedig színezi bizonyos mértékben, de míg elkészül egy főzet, hosszú ideig a hajon kell hagyni a házi hajpakolást, valljuk be, azt nem könnyű lemosni.

Ezzel szemben a professzionális termékek nagyobb mennyiségben tartalmazzák a hatóanyagokat, gyorsabban alkalmazhatóak és hosszabb távon anyagilag is jobban megérik a befektetést.

Ráadásul a cégek országokra specifikusan állítják elő a termékeiket, tesztelve, hogy melyik régióban milyen az ott élők hajtípusa. Például Közép-Európában teljesen más az igény, mint Indiában, ahol vastag szálú, sötét hajú nők élnek, vagy Dániában, ahol a szőke dominál babahajakkal megfűszerezve.

Amit sokan nem tudnak, pedig fontos, hogy a hajápolás során kérjük ki szakértő fodrász tanácsát vásárlás során, mert az internetes rendelés esetében nem tudhatjuk, hogy melyik országba szánt készítmény érkezik hozzánk, míg egy fodrászüzletben mindig a megfelelő termékeket találjuk.

A Tündérszépek verseny kapcsán, a fényképezésen különböző típusú ruhákban pózolnak a lányok, vagy küldenek be képet magukról, melyikhez milyen haj illik?

A sportos képeknél rögtön az összekötött haj jut eszünkbe, de nem tanácsos hétköznapi, tényleges mozgás közben használt . Egy szépségversenyre ne egy sima hajgumival lefotózott képet küldjünk, inkább mondok egy tippet helyette:

a választékot, vagy hátrafésült hajat tupírozzák fel egy kicsit, kössék copfba a hajukat, majd egy vékony tinccsel tekerjék körbe a hajgumit és egy vékony hajcsattal láthatatlanul tűzzék el.

Még egy tipp a copfra: kössék össze a hajukat, majd a hajgumi felett válasszák ketté a hajat és a copfot húzzák át ezen a lyukon. Ez eltünteti a hajgumit és könnyen elkészíthető, mégis látványos frizurát eredményez.

A fürdőruhás képek esetében egy nyitott ruhadarabról van szó, a hosszú hajúak ne tűzzék fel, vagy kössék össze a hajukat. A haj öltöztet, engedjék, hogy a vállukra omoljon, vagy féloldalasan igazítsák el, a rövidebb hajúak se simítsák hátra, engedjék, hogy látszódjon a hajuk.

Az elegáns, alkalmi ruháknál fontos a kivágás mérete és típusa. Ha egy mélyebb, V-alakú dekoltázsról van szó, akkor is engedjék ki a hajukat, vagy ha fel is tűzik, akkor is lógjon ki ízlésesen egy-két tincs. Ha magasabb nyakú, garbós ruháról van szó, vagy van egy szép ékszer a nyakukban akkor nyugodtan tűzzék fel, de a lényeg, hogy a haj formázáshoz használt kellékek ne látszódjanak.

Sokaknak van olyan kézügyessége, amivel bátran tűzik fel a hajukat, míg mások már tudnak venni olyan eszközöket, amivel pillanatok alatt látványos frizurát készíthetnek, de ez sosem érhet fel egy szakember tapasztalatával és technikájával. Komolyabb fotózás, esemény esetében érdemes ellátogatni egy fodrászhoz, frizurakészítés miatt, de akár tanácsért is.