Így ápoljuk a szemkörnyéket

A lógó szemhéj egyes emberek genetikai sajátossága, mások bőre az évek múlásával ereszkedik meg. Tükörbe nézve sokakat zavar a látvány, szeretnének megszabadulni a szemük alatti táskáktól. Az alábbiakban arra adunk néhány tippet, hogyan vehetjük fel természetes megoldásokkal a harcot az öregedés első jele ellen.

Ahogy bőrünk öregszik, úgy kezdenek el mélyülni a mimikai ráncok, a szem környéki izmok pedig egyre inkább vesztik el rugalmasságukat. Napjainkban a monitorok, képernyők egész napos pásztázása még inkább felgyorsítja a folyamatot. Apró trükkökkel azonban tehetünk annak érdekében, hogy minél később kelljen megküzdenünk a problémával.

Szemhéjunkat az alábbiak szerint tornáztathatjuk: két mutatóujjunkkal támasszuk meg a szemöldököket, hogy ne tudjanak mozogni, majd csukjuk be a szemünket. Ebben a pozitúrában számoljunk el hatig. Nyissuk ki a szemünket, majd ismételjük meg a gyakorlatot legalább tízszer. Ugyancsak jó megoldás lehet, ha a reggeli rutin részévé tesszük a szemkörnyék masszírozását. Kenjünk jó minőségű olajat a területre, majd bentről kifele irányuló mozdulatokkal erőteljesen masszírozzuk be a bőrbe. A masszázs eredménye nemcsak a feszes bőr lesz – az akupreszszúrás pontok érintésével javulhat a látás is.

Használjunk molekuláris hidrogénnel dúsított vízpermetet! A molekuláris hidrogén toxinmentes hidratációja már 15 nap alatt látható módon javítja a bőr állapotát, érdemes naponta többször átfújni vele az arcot, a szemek környékét.

Kiemelt képünkön: Odafigyeléssel lassíthatjuk a természetes folyamatot