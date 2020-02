Így húzzunk tökéletes tusvonalat

A tusvonal meghúzása sokunknak nehézséget okoz. Egy darabig próbálkozunk vele, de a két szem sehogy sem akar egyformára sikerülni, majd feladjuk. Pedig csupán néhány szabályt kellene betartanunk a várt eredmény eléréséhez. Az alábbiakban Kiss Viktória hivatásos sminkes, kozmetikus osztja meg velünk tippjeit.

Viki a már jól bevált rutinja szerint készíti el minden smink alapját. Az arc tisztításával kezdi, majd a tiszta bőrre felvisz egy jó minőségű primert (sminkalapot). Erre a bázisra mehet az alapozó, amit por állagú púderrel fixál. Mint mondja, egy biztos bázis felépítése a tartós smink titka: ha megfelelő az alapozás, nem kenődhet, maszatolódhat el semmi. A tusvonal nem igényel szemfestékalapot, csak alapozót visz fel alá, púder sem szükséges. A tégelyes szemhéjtusra esküszik, amit egy arra való, úgynevezett tusecsettel visz fel.

– Nem szívesen használom a drogériákban kapható, mindenféle kiszerelésű tusokat. Nem tartósak, egy idő után darabokban potyognak le a szemhéjról – magyarázza. Elmondása szerint a filces formátum tud még tartós lenni, de általában abból is a márkásabb darabok.

A tusvonal ívének kialakítására nincs egyetlen, konkrét aranyszabály: mindenkinek egyénileg, a saját szemformájához alkalmazkodva húzza meg. Vikinek az vált be, hogy addig kéri a vendéget: csukja be szemét, majd nyissa ki, míg tökéletesre nem tudja rajzolni az ívét. – A kicsit „mandulásabb szeműek” húzhatják cicásra. Akinek szomorkás a tekintete és lefelé ível a szeme, csak a külső szemzugáig húzza a vonalat, így sűrűbbnek tűnhetnek a szempillái. Ha valakinek nagyon nagy a mozgó szemhéja, tehát nagyobb felület áll rendelkezésre, nyugodtan húzhat vastagabb tusvonalat. Akinek lógó a szemhéja, mindig vékony tusvonalat húzzon – tanácsolja. Az, hogy meddig húzza a vonalat, függ a szemformától, de túl hosszúra senkinek sem húzza.

– Maximum egy centivel húzom tovább, mint a külső szemzug. Csakúgy, mint a szemöldök megrajzolásánál, itt is van viszonyítási pont, ami ebben az esetben a szemöldök vége. Ennek irányába kell hogy közelítsen a tusvonal – fejti ki. Viki szerint sokakban él az a tévhit, hogy minél kijjebb húzza a végét, annál cicásabb lesz, de ez nincs így.

Mindig a belső szemzugból kezdi a tusozást. Sokan viselik úgy a tust, hogy csak a szemhéj közepétől húzzák kifelé. A sminkes szerint mindenki maga tudja, mi tetszik neki, ő mégis úgy gondolja, sokkal esztétikusabb, ha a teljes vonalat meghúzzuk. Akkor a legszebb, ha vékony vonalként indul és kifelé fokozatosan vastagszik, a széle lehet erőteljesebb.

Színek és formák tekintetében is gazdag a kínálat. A színválasztásnál azonban ügyeljünk arra, hogy a szemünk színéhez illő tust válasszunk: kék szeműek kerüljék a kék tus használatát. Helyette inkább szürkével vagy feketével fessék meg. A barna szemhez minden megy, nagyon jól állnak hozzá a zöld árnyalatai. Formailag megkülönböztetünk éles és füstös tust: – Az éles tusvonal esetében figyelek arra, hogy nyújtott legyen. Nagyon fontos: az ív vége el kell hogy vékonyodjon, hegyesnek kell lennie – magyarázza. Ha satíros tusvonalat készítünk, jól eldolgozzuk a vonal belső ívét, ez füstös hatást kölcsönöz a szemnek.

Gyakori hiba, hogy a felső szemhéjon, a belső szemzugból indulva meghúzzák tussal a vonalat, majd ugyanezt megteszik az alsó szempillasor alatt is. – Nagyon el tudják ezzel rontani a sminkjüket, akik így tesznek: egyrészt nem is mutatós, másrészt pedig szemceruzát soha nem teszünk a belső szemzugba – fakad ki Viki. – Lefolyik, fél óra múlva már hűlt helye sem lesz. És egyáltalán nem esztétikus – folytatja. Ha ragaszkodunk ahhoz, hogy alul is ki legyen húzva a szemünk, azt szemceruzával tegyük, a szem közepétől indulva. Arra azonban figyeljünk, hogy a ceruzát mindig satírozni kell! Inkább egy sötét keretet adjunk vele a tekintetünknek.

Ami a megrajzolást illeti: a legjobb egy magabiztos mozdulat: – Ha vastagabb vonalat rajzolok, először meghúzom vékonyan a szempillák tövénél, majd ismét egy lendülettel húzom, csak ebben az esetben az ellenkező irányba, kívülről befelé haladva.