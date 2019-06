Így szurkoltatok ti a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Egis Körmend mérkőzésen

Két vasi kosárcsapat csapott össze kedden. A döntő második meccsét is magabiztosan megnyerte a Falco KC. A győzelemben természetesen mindig közrejátszanak a kosárlabdacsapatok szurkolói is, akik ez alatt a meccs alatt is felejthetetlen hangulatot teremtettek. Fotóriporterünk lencsevégre kapta a legjobb nézői pillanatokat. Lássuk, hogy szurkoltatok ti!