Így vezess havas úton – Megkérdeztük a szakértőt

Indulás előtt az autónkat és magunkat is fel kell készíteni a téli közlekedésre. A szakértő tapasztalata, hogy stresszhelyzetben többségünk rosszul reagál.

Havas úton autózni más, mint a szárazon, elég, ha csak kevés hó borítja az utat, már másképpen történik minden. Mindezt a napokban itt, Vas megyében is megtapasztalhattuk, és nem dőlhetünk hátra, az előrejelzések szerint jó pár havas nap vár még ránk a télen. Molnár László közlekedésbiztonsági szakértőt kérdeztük a téli autózás szabályairól és a leggyakrabban elkövetett hibákról.

A szakértővel folytatott beszélgetésünk tanulságát már most eláruljuk: mindenre azelőtt kell felkészülni, hogy a havas úton megtörténne velünk, mert amikor helyzet van, a stressz miatt szinte biztos, hogy rosszul fogunk dönteni. Az első hibát mindjárt indulás előtt elkövethetjük, amikor nem gondolunk arra, hogy elakadhatunk, hogy ki kell szállni az autóból, vagy hogy hóláncot kell majd használnunk. Ez utóbbi kifejezetten indokolt lehet, ha Ausztria felé vesszük az irányt. Itt kell megjegyezni azt is, hogy bár sokaknak van hólánc az autójában, ám azt soha nem használták, és így fogalmuk sincsen, hogyan kellene felrakni. Stresszhelyzetben – amikor a hóban elakad az ember – nehezen fog sikerülni a művelet, ezért rá kell szánni az időt és legalább egyszer otthon célszerű felrakni – mondja Molnár László.

Havazáskor különösen fontos, hogy jól láthatók legyünk, és hogy jól lássunk mi is. – A napokban több olyan autóst is láttam, akik csak egy apró lyukon bámultak kifelé, bízva abban, hogy idővel majd csak leolvad a jég. Sokan meg akarják spórolni az ablaktisztítást és az ablaktörlő lapátokra bíznák a feladatot, ám ez sokszor nem működik. Jó esetben az autó fel van töltve téli ablakmosóval, rosszabb esetben nincs, vagy még mindig a nyári mosó van betöltve, ami szintén tipikus hibaforrás – hangsúlyozza a szakértő. Hosszabb út esetén a kesztyű, takaró, enni-innivaló alap kell, hogy legyen, ahogyan a láthatósági mellény is. Molnár László szintén a napokban tapasztalta az M86-oson, hogy kamionosok, tehát hivatásos sofőrök sem használják a mellényt, amikor kiszállnak a gépjárműből, ami pedig rendkívül balesetveszélyes, hiszen anélkül alig lehet látni őket. Bár Magyarországon továbbra sem kötelező, a szakértő mindenkinek a téli gumik használatát ajánlja, amin nem szabad spórolni. Nyomós érv lehet a téligumi mellett, hogy a minimum profilmélységet el nem érő, sérült vagy szakadt abroncsokkal összefüggésbe hozható balesetek esetén a biztosító a károsultnak kifizeti ugyan a kártérítést, de annak összegét később a kár­okozótól visszakövetelheti.

Amint autónkat felkészítettük a téli körülményekre és elindultunk, akkor jön még csak a neheze. Aki még nem csúszott meg havas-jeges úton autóval, az szinte biztos, hogy pánikba esik, és nem fogja tudni, mit kell csinálni. Ebből következik, hogy jó eséllyel rossz döntést hoz majd. Sokan az autójukat sem ismerik, ezért célszerű kipróbálni egy parkolóban, hogy fékezéskor vagy hirtelen irányváltáskor hogyan reagál a gépkocsi. Itt nem lehet általános receptet adni, minden autó más. Sajnos stresszhelyzetben ösztönösen a veszélyforrást figyeljük, ahelyett, hogy a menekülési utat keresnénk, pedig ha így tennénk, jó néhány baleset elkerülhető lenne. Azt, hogy megcsúszás esetén merre kell kormányozni, mindig az adott szituáció dönti el, az biztos, hogy az összevissza kormányzás és a fék taposása nem segít. Egy pici gázfröccs és egy helyes kormánymozdulat viszont szinte kilátástalan helyzetben is menthetővé teszi a helyzetet, ehhez azonban nagy rutin kell, különben marad a szerencsefaktor – hangsúlyozza a szakértő.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a Dunántúlon szombat éjfélig Vas és Veszprém megyében erős hófúvás alakulhat ki. Ilyenkor hiába takarítják éjjel-nappal az utakat, amíg az erősebb széllökések nem csillapodnak, több útszakaszon időszakos télies útviszonyok mellett közlekedhetnek csak az autósok, mivel a burkolatról letakarított havat a viharos szél percek alatt visszahordhatja az úttestre. Jó tehát időben felkészülni a legrosszabbra.