Igyunk turmixot reggelire

Ha beköszönt a tavasz, vele együtt sokaknál megérkezik a tavaszi fáradtság is. Mint azt Tóth Péter, a szombathelyi Életkert étterem tulajdonosa állítja, ennek elűzésére az egyik legjobb módszer a tápanyagokban gazdag, nyers gyümölcsök, zöldségek, zöld levelesek, illetve az ezekből készített smoothie-k, különösen a zöld turmix fogyasztása.

A zöld színt a klorofill adja, mint vérünk vörösségét a hemoglobin. Mondhatni ez a növény vére. Egy koncentrált esszencia, ami dúskál a napból nyert energiában. Hatására feldúsulnak bennük az enzimek, az ásványi anyagok és a vitaminok – ezeket turmixok formájában remekül be tudjuk csempészni étrendünkbe. – A zöld turmixot az élet vizének is nevezik. Bár kinézetre nem a legvonzóbb, egészségünk megőrzése érdekében rendkívül előnyös a zöld leveles növények fogyasztása – ismerteti Péter. Egyes források nem ajánlják a zöldségek, gyümölcsök együttes fogyasztását (eltérő cukortartalmuk miatt), azonban a zöld leveleseket bármelyik gyümölccsel vegyíthetjük.

Az étterem tulajdonosa szerint ízlésünknek megfelelően adjunk hozzájuk spenótot, mángoldot, sóskát, porcsint, tyúkhúrt, petrezselyemzöldet vagy akár a cékla, pitypang levelét. – Rengeteg ehető zöld leveles növény van, amelyek az idők során elfelejtődtek. Például az amarántot, más néven disznóparéjt kaszáljuk, szezonban annyi van belőle. Az összes esszenciális aminosavat tartalmazza, s ez csak egy, a sok-sok ehető „vad” növényből – teszi hozzá. Állítja: az emberek zöme minőségi éhezésben szenved. Míg kalóriából eleget visznek be, az elsőrendű alapanyagok hiányoznak étrendjükből. Ám ha turmixszal indítjuk a napot, az oxigén- és vitamindús folyadék bombaként robbantja be szervezetünket. Ha valaki ódzkodik a folyékony állagtól, készíthet smoothie-tálat: ez esetben a leveleket víz, (vagy növényi tej) hozzáadása nélkül turmixolja össze a gyümölcsökkel. A sűrű massza még turbózható magvakkal, gyümölcsdarabokkal.

– Én minden reggelemet így kezdem, és másoknak is ezt tanácsolnám. Ezzel beindítjuk a szervezetünket, az agyunk is megkapja a megfelelő mennyiségű glükózt. A tiszta, teljes értékű növényi szénhidrátok a szerveztünk elsődleges üzemanyagai. Felejtsük el a kávét – ajánlja Péter. Elmeséli, hogy turmixok egyik alapja az alma és a banán. Az ízeket minden esetben citromlével emelik ki, ami amellett, hogy fontos összetevőket tartalmaz, lúgosító hatású is. Mellé ízlés szerint ajánl ananászt, mangót, barackot, kivit, éppen aminek szezonja van. Az alap mellé maximum még 2-3 összetevőt szoktak tenni. Az sem jó, ha túl sok mindent teszünk az italunkba, „minél kevesebb az összetevő, annál könnyebb az emésztés”!