Ilyenkor kovácsolódnak családdá

A gyer­mek­ágyas időszak, a szülést követő hat hét ne a megfelelésről és az elvárásokról, hanem a hármas egységről szóljon: az újdonsült anyáról, apáról és a csecsemőről, javasolja a pszichológus.

Boldogasszony ágya – így nevezte régen a néphagyomány a szülés utáni hathetes időszakot, amikor komaasszonyai úgy segítettek a frissen szült anyának, hogy a regenerálódáson és a babával való foglalatoskodáson kívül másra nem volt gondja. Manapság ezt a szép, felemelő, egyben embert próbáló időszakot alig valaki éli át zavartalanul. Tudatos felkészüléssel könnyíthetünk a helyzetünkön.

Hormonálisan, testileg és lelkileg is változik a kismama a gyermek születésekor. Ha valaki császármetszéssel szült, az első néhány napon fájdalmas, nehézkes lehet számára az ágyból felkelés, a mozgás. Az is befolyásoló tehát, hogy természetes úton születik-e a baba, vagy császármetszéssel, szép lassú vajúdással vagy hirtelen. Minderre próbálhatnak felkészülni a kismamák, de még mindig jellemző, hogy nagyon megijednek, amikor megtörténik a születés – mondja tapasztalatból Vörös Orsolya egészségpszichológus.

– Mostanában nagyobb kultúrája van a szülők felkészítésének. Akár kilenc hónapon át lehet járni tanfolyamra, amit védőnő vezet. De fogadhatunk dúlát, létezik anya-magzat kapcsolati terápia, s a pszichológusok is foglalkoznak szülésfelkészítéssel. A párkapcsolati problémák is gya­koriak.

Vörös Orsolya figyelmez­tet: ne hanyagoljuk el az édesapákat, akiknél – és ez a legfia­talabb generációra különösen jellemző – nem ritka a depresszió, miután gyermekük születik. Nagy felelősség hárul rájuk, amivel nehezen birkóznak meg, másrészt egy másik szintre kerülnek át ahhoz képest, amikor sülve-főve együtt voltak a párjukkal. A szerelem gyümölcse a gyermek, mégis hirtelen változik meg sok minden. A jövőtől való és egzisztenciális félelem is vegyül az érzelmeik közé, és az alváshiány őket is sújtja. Hiányozhat a párkapcsolati intimitás is. Időbe és sok energiába telik, mire mindez rendeződik.

A pszichológus a sok beszélgetés fontosságát hangsúlyozza. Ki kell mondani a félelmeket, vágyakat, érzéseket. Mindig figyeljünk, hogy mit akar közölni a párunk. Várjuk meg és biztassuk, hogy bármikor bármit elmondhat. A beszélgetésre jó alkalom lehet a közös program – vacsora, etetés, szoptatás, fürdetés – a babával. Jól jöhet egy gesztus is az anya felé: ha az apa felkel az etetéshez. És nagyon jó, ha vannak a családban nagyszülők és egy-egy barát, akik mozgósíthatók.

Azzal, hogy a pár beül egy filmre, vacsorázik egy étteremben, ki tud szakadni a hétköznapi rutinból, újfent egymásra találnak. Lényeges, hogy a baba és a szülők egymásra tudjanak hangolódni, egy családdá kovácsolódjanak. A témát folytatjuk.