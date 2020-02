Influenzás? Tippek a gyógyuláshoz

Egyre több az influenzás megbetegedés, összeszedtük: mit kell tudni a gyors gyógyuláshoz.

Influenza esetén a panaszok általában a fertőződést követően 24-48 órával, hirtelen kezdődnek. A hidegrázás vagy borzongás a betegség kezdeti tünete lehet. Az első egynéhány napban gyakori a láz, akár a 39–39,5 C fokot is elérheti. Testszerte, leginkább a háttájon és az alsó végtagban sajgó fájdalom jelentkezik. A fejfájás gyakran gyötrő jellegű, szem körüli és mögötti fájdalommal jár, erős fény hatására fokozódhat. A légúti tünetek kezdetben viszonylag enyhék lehetnek, torokkaparással, torokfájással, mellkasi égő érzéssel, száraz köhögéssel és orrfolyással. Később a köhögés súlyosbodhat.

Az influenza kezeléséhez elengedhetetlen az ágynyugalom, immunrendszerünk ugyanis így tud a legnagyobb hatékonysággal küzdeni a vírussal szemben. Persze nem csak a saját, de környezetünk érdeke is, hogy kifeküdjük a betegséget, hiszen kis közösségekben villámgyorsan továbbadhatjuk a fertőzést. A beteg minél többet feküdjön, és sok folyadékot fogyasszon.

Szervezetünk védekezőképességét C-vitamin bevitelével fokozhatjuk, de kiváló lehet az influenzás tünetek enyhítésére a fokhagyma rendszeres fogyasztása, amely vírus- és baktériumölő, emellett a gyulladások kialakulását is megakadályozza.

Szintén baktériumölő és fertőtlenítő hatású a kakukkfű is, a növényből kiváló gyógyteát készíthetünk, amelyet elfogyasztva, vagy azzal gargarizálva a torok nyálkahártyáján megtelepedett baktériumokkal vehetjük fel a küzdelmet. Duplázhatjuk a tea hatásfokát, hogyha egy kis mézet is teszünk bele, fontos azonban, hogy langyosnál ne legyen forróbb az ital, 40 fok feletti hőmérsékleten ugyanis a méz sokat veszít hatásosságából. Egy tanulmány szerint a leves is segít enyhíteni a felső légúti megbetegedések okozta tüneteket, egyben pótolja az elvesztett folyadékot és ásványi anyagokat.

Ha már elkaptuk a betegséget, csak a tüneti kezelésben bízhatunk, míg szervezetünk legyőzi a vírust. Ma már ezek széles választékából válogathatunk a gyógyszertárakban a gyógyszerészek útmutatásai szerint.