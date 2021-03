Itt a tavaszi nagytakarítás ideje, így lesz ragyogó az otthonunk

A március a tavaszi nagytakarítás ideje. A hagyományok szerint még a húsvéti ünnepek előtt illik ablakot pucolni, függönyt mosni, kiporszívózni a bútorok mögött. Egészségünkre és hangulatunkra is jó hatással lesz, ha tartjuk magunkat a szokáshoz.

A nagytakarítás alapja a lomtalanítás, szabaduljunk meg minden felesleges kacattól, ruhától. Ami eddig nem került ránk a gardróbból, arra nagy valószínűséggel jövő télen sem lesz szükségünk. Nézzük át a tavaly összegyűlt és máig ki nem dobott leveleket, számlákat, jótállási jegyeket. A szükségeseket pakoljuk egy helyre, ahogy ideje kiszortírozni a nem használt eszközöket a konyhából, a kamrából és az üres flakonokat, lejárt termékeket a fürdőszobaszekrényből.

Haladjunk fentről lefelé

A kevésbé gyakorlottak akár listát is készíthetnek: először is döntsük el, hogy helyiségenként vagy feladattípusonként takarítjuk ki a lakást. Akármelyik módszert választjuk, ahhoz, hogy a munkánk ne vesszen kárba, mindig felülről lefelé haladjunk, és a portalanítás előzze meg a felmosást. A fűtési szezon végéhez közeledve érdemes áttörölni a csöveket, a sarkokból távolítsuk el a pókhálókat, portalanítsuk a szekrények tetejét. Tiszta ablakokon át a napfény is jobban betalál otthonunkba: ne csak az üvegfelületet, de az ablakkeretet, redőnyöket, szúnyoghálókat is mossuk le. Megérdemelnek egy alapos tisztítást a belső nyílászárók, a gardrób belseje, az apró csecsebecsék is. Egy évben néhányszor a ritkán takarított helyeket is keressük fel: a fal töve és a szegőléc rései között könynyen felgyűlik a kosz, ahogy a növények levelei is sok port összeszednek. Időnként ajánlatos letörölni őket, amelyek bírják, a zuhany alá is betehetők. Érdemes néha-néha leszedni a fotókat, festményeket is, hogy a keretek ne hagyjanak foltot a falon. A legtöbben nem gondolnak arra, hogy időnként a takarító eszközöket is tisztítani kell. A porszívóban például nemcsak a por tud megülni, de a baktériumok is, amelyek visszajuthatnak a levegőbe.

Középpontban a textilek

A tavaszi nagytakarításnak legyen része egy nagymosás is. A baktériumok, poratkák, penészmorzsák melegágyai a textilek, ezért fordítsunk kiemelt figyelmet az otthonunkban lévő textilek tisztán tartására. A függönyök, párnahuzatok, plédek és ágytakarók mehetnek a mosógépbe, a szőnyeg és a kárpit kitakarítására pedig számos házi praktika közül választhatunk. Ha szerencsénk van, már a friss szabad levegőn száradhatnak, egész otthonunk levegője új életre kel, ha ismét a helyükre kerülnek.

A levegő minősége

A téli hideg, sötét időben a kevesebbet szellőztetünk, és a fűtés miatt megváltozik a levegő minősége, a légzőrendszerünket is megterheli a leülepedett por. Egy alapos tavaszi nagytakarítás javítja az otthoni levegő minőségét, amitől mindenki jobban érzi magát. Ha minden kész, nincs más dolgunk, mint beszerezni egy csokor tulipánt az asztalra és élvezni a tiszta, ragyogó otthonunkat. A porra érzékenyek takarítás során használjanak mosható eszközöket, a nedves mikroszálas kendő és felmosófej magába szívja a port, kevésbé vált ki allergiás reakciót. Egyébként sem érdemes tekerecsszámra használni a papírtörlőt, a rongy nemcsak hatásosabb, de környezetünket is óvjuk vele. Takarítás közben lehetőleg tartsuk nyitva az ablakot, és válasszunk természetes összetevőket tartalmazó, vegyszer- és illatmentes szereket.

Univerzális tisztítószer házilag

Akár magunk is készíthetünk univerzális tisztítószert: egy nagy lezárható edényt töltsünk meg citrushéjjal, öntsük fel ecettel és hagyjuk állni két hétig, majd szűrjük le. Szükség esetén szórófejes üvegbe is tölthetjük – illata megidézi a friss, üdítő tavaszt.

Kiemelt képünkön: Megérdemelnek egy alapos tisztítást a belső nyílászárók, a gardrób belseje, az apró csecsebecsék