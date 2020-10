Itt az ideje az őszi nagytakarításnak! – Ehhez adunk tippeket

Az új évszak új életmódot is hoz magával. Ahogy rövidülnek a nappalok, úgy töltünk egyre több időt a négy fal között: előkerülnek a mamuszok, a plédek, a szobai súlyzók és a teásbögrék. Itt az ideje, hogy átrendezzük, kitakarítsuk, rendbe tegyük otthonunkat.

A tisztaság fél egészség – tartja a mondás. Higiéniai okokból és a jó közérzetünk érdekében is érdemes átfogó nagytakarítást végezni ősszel. Gondoljuk végig, hogy mennyi időnk lesz a házimunkára, majd állítsunk fel egy tervet, mi alapján dolgozunk: dönthetünk úgy, hogy helyiségenként tesszük rendbe a lakást, de jó módszer az is, ha feladattípusonként haladunk előre.

Tiszta radiátor, melegebb szoba

Legalább egy évben egyszer, a fűtési szezon kezdetén ajánlatos alaposan áttörölni a csöveket és kitakarítani a radiátorokat, hiszen a meleg levegő hatására a résekben felgyűlt por felszáll. Először porszívózzuk körbe a fűtőtestet, majd speciális tisztítókefével haladjunk rajta végig. Ezután mikroszálas kendő és mosogatószeres meleg víz vagy szilikonos portaszító folyadék segítségével töröljük át. Másik megoldás, ha a radiátor mögé nedves rongyot akasztunk, és hajszárítóval belefújjuk a lerakódott porcicákat. A tisztán és rendben tartott radiátorok hozzájárulnak a fűtési költségek csökkentéséhez is, a lamellákon megülő szennyeződés ugyanis gátolja a radiátor hőleadó képességét.

Ritkán kerül rá sor, ezúttal takarítsuk le a lámpabúrákat, ajtótokokat, képkereteket, kapcsolókat is. Ne feledjük: a por a legapróbb, ritkán látott helyekre is beül. Látványban nem is feltétlenül zavarnak, de a levegő minőségére hatással vannak. Húzzuk el a bútorokat, porszívózzunk ki mögöttük, és töröljük körbe őket. Ajánlatos a dekorációs elemeket, a műszaki cikkeket, háztartási kisgépeket, a parkettaszegőt, valamint a lábazat tetejét is megtisztítani.

Elő az őszi holmikkal!

Hatalmas lesz a kupi és a rendetlenség, ha minden reggel előhúzunk a szekrény mélyéről egy vastagabb pulóvert vagy kabátot, ha esténként sorra vesszük elő a pluszplédet, köntöst, de helyettük nem rakunk el semmit. Szánjunk néhány órát a gardróbfrissítésre, és rendezzük be a ruhásszekrényünket az évszaknak megfelelően. A nyári ruhákat és textileket ajánlatos kimosva, összehajtogatva elcsomagolni, az újonnan előkerülteket szortírozzuk ki, a szükségteleneket ajándékozzuk el.

A porszívó az ággyal is csodát tesz

A lakás minden helyiségében pucoljuk meg az ablakokat, tegyük mosógépbe a függönyöket, terítőket, díszpárnahuzatokat, szedjük le a pókhálókat, végül pedig porszívózzunk és mossunk fel. Sokan ódzkodnak a parketta bevizezésétől, pedig a csak éppen nedves ruha nem árt neki, ellenben a port jól megköti.

A konyhában ajánlatos áttörölgetni a szekrények belsejét, és átnézni, átpakolni az edényeket. A kávéfoltokat szó­da­bi­karbónával, a vízköves poharakat ecettel, az elszíneződött műanyag edényeket citrom levével újjávarázsolhatjuk. A fürdőszobában takarítsuk le a csempét, dobáljuk ki a kiürült flakonokat, a hálószobában porszívózzuk ki az ágyat, matracot. Évente néhányszor érdemes a mosó- és mosogatógépet is kitisztítani, a drogériákban vásárolható erre alkalmas tisztítószer. Ez az időszak ideális a felesleges kacatok és holmik selejtezéséhez is.