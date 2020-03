Itt az ideje az ültetésnek, gyomlálásnak, permetezésnek

Elő a metszőollóval, kapával, gereblyével – a március számos tennivalót tartogat a zöldség- és gyümölcsöskertben. Összeszedtük a legfontosabbakat a gyomlálástól a növényvédelmen át az ültetésig. A sok munka meghozza majd a termését – a szó szoros értelmében is.

Időigényes és fáradságos, de az egyik legfontosabb kora tavaszi tennivaló a kertben a gyomlálás. Lehetőleg gyökerestül gyomláljuk ki a gyomokat, amelyek a későbbiekben gondot okozhatnak. Ha még most elbánunk velük, az év hátralevő részében könnyebb dolgunk lesz velük. Érdemes ilyenkor a gyepet is megtisztítani a lomb- és egyéb téli maradványoktól, különben a fű hamar rothadásnak indulhat. Levegőztetni viszont ráérünk az első nyírás után, mert akkorra a gyökerek már megfelelően besűrűsödnek.

A fagyok elmúltával megszüntethetjük a téli takarásokat, a növények között érdemes fellazítani a talajt és komposztot, mulcsot szórni közéjük. Március az utolsó hónap ahhoz, hogy szabadgyökerű gyümölcsfákat és -bokrokat ültessünk. Ha valaki még nem tette meg, ebben a hónapban még engedélyezett a gyümölcsfák metszése. A rákos és fagyott sebeket is ki kell vágni, majd szakszerűen lekezelni. Most van itt az ideje az örökzöld sövények éves visszavágásának, mert így erősebb és szebb hajtásokat hoznak majd nyáron. A balkon- és dézsás növényeket kezdjük el átültetni, vagy legalább a felső talajréteget cseréljük le. A muskátlikat is felébreszthetjük téli álmukból: átültetés után tegyük át őket egy világosabb és melegebb helyre, hogy szép lassan szokjanak hozzá a fényhez és a meleghez. Ne sajnáljuk az időt a növényvédelmi munkákra.

Ilyentájt kell elbánni a levéltetvekkel az áttelelt dézsás növényeknél. Mindegy, hogy levéltetűről, pajzstetűről, gyapjas pajzstetűről vagy egyéb tetűről van szó, mindegyik károsítja a növényeket. Levéltetű ellen ajánlható a szappanos lemosás (1 liter víz, 1 evőkanál kenőszappan, kevés spiritusz). A pajzstetűnél és a gyapjas pajzstetűnél alkalmazhatunk paraffinkészítményt, amely egyben levélfényesítő is. Minden levéltetűfaj közös ellensége a megfelelő levegőmozgás.

Az enyhébb, csapadékosabb idő beálltával a meztelen csigák megjelenése is problémát okozhat: tegyük hát meg a szükséges lépéseket növényeink megóvása érdekében. Az összegyűjtés jó és természetes növénykímélő módszer. Márciusban már vethetünk magokat is. Mindig ügyeljünk arra, hogy a talaj kellően elő legyen készítve. Először a cékla, lóbab, salátafélék és a mángold magjait ültessük szabadföldbe. Ha a talaj eléggé felmelegedett már, akkor jöhet a répa, borsó, spenót és a retek, ezen zöldségfélékből számíthatunk korai termésre. Lassan nekikezdhetünk a padlizsán, a paprika és a paradicsom fólia alatti nevelésének is. A nagyobb évelő fűszernövényeket (például lestyán, citromfű vagy mezei sóska) már szabadföldbe ültethetjük. A gumós és gyökérnövények, például a csicsóka vagy a torma és a hónap második felétől a korai burgonya is ültethető a fagymentes földbe. Fólia vagy fátyolfólia alá már ültethető a saláta, továbbá érdemes kipróbálni a rukkola vagy más néven bormustár termesztését is.

Ilyentájt ajánlatos előkészíteni a zöldségágyásokat, és jó, ha jut idő arra is, hogy még virágzás előtt megszabadítsuk a beteg levelektől a szamócaültetvényt. Azt mondják: aki a szamóca közé fokhagymát ültet, annak később kevesebb dolga lesz a betegségekkel. Egy próbát megér. Ahogy lehet kísérletezni azzal is, hogy levendulát ültetünk a rózsák közé – állítólag jó vízáteresztő a talajba, a levéltetű ellen.