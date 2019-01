Jó hír az Ausztriába ingázóknak: több ezer euróval is csökkenhet az adóalap

KÖRKÉP Akár több mint 3600 euró adókedvezményt is kaphatunk, ha sokat utazunk. Az ingázókat terhelő egyik legnagyobb költségbe az állam is beszáll.

A lakóhely és munkahely közötti távolság rendszeres megtételét az utazási költségekhez kapcsolódó adókedvezménnyel támogatják Ausztriában. Alapvetően megkülönböztetjük a kis ingázó és a nagy ingázó átalányt. Kis ingázó kedvezmény jár, amennyiben a távolság minimum 20 kilométer és tömegközlekedési eszköz használata elvárható. A nagy ingázó kedvezményt abban az esetben fogadja el az adóhatóság, ha a távolság minimum 2 kilométer és tömegközlekedési eszköz használata nem várható el. Nem várható el, mert például a munkavállaló járásképtelen, illetve mozgáskorlátozott, az útvonalon nincs tömegközlekedés, vagy annak használata az elvárhatónál sokkal több időt venne igénybe. Pontosan meg van határozva az is, hogy mennyit tekintenek az elvártnál több időnek. Ha 2–20 kilométer esetén több mint 1,5 óráig tart az út; 20–40 kilométer esetén több mint 2 óra, 40 kilométer felett több mint 2,5 óráig kell utazni. 2–20 kilométer esetében a kis ingázó kategóriájába eső munkavállaló nem kap térítést, a nagy ingázónak viszont évi 372 euró jár. 20–40 kilométer között a kis ingázó 696, míg a nagy 1476 euróra számíthat. 40–60 kilométer között 1356/2568 euró, 60 kilométer felett pedig 2016/3672 euró jár évente azoknak, akiknek utazniuk kell a munkahelyükre. A teljes ingázó átalányt elszámolhatják az adóalapból azok, akik a hónap lehetséges munkanapjainak több mint a felén dolgoztak, a kétharmadát tudják elszámolni, akik nyolc és tíz nap között dolgoztak, és egyharmadát, ha legalább négy, legfeljebb hét napot dolgoztak.

Adót természetesen csak akkor lehet visszaigényelni, ha az átalányt a munkavállaló év közben nem vette figyelembe. Az ingázó átalány adóalap-csökkentő tétel, ami azt jelenti, hogy az adóhivatal újraszámolását követően az ezáltal csökkentet összegű adó és a munkáltató által befizetett adóelőleg különbözetét fizeti vissza. Az ingázó átalány mellett az úgynevezett Pendler-euró is érvényesíthető, amely a lakóhely és a munkahely közötti távolságnak megfelelően évente egyszer kilométerenként két euró. Természetesen ez a juttatás is a munkaviszony időtartamára jár, így amennyiben a munkaviszony nem tartott egész évben, akkor arányosítani kell az összeget.

Amennyiben a munkavállaló lakóhelye és munkahelye közötti távolság nem teszi lehetővé a napi ingázást (min. 120 km), lehetőség van a kettős háztartásvezetés költségeinek elszámolására is, ami havonta maximum 2200 euró lehet, továbbá leírhatók a hazautazás költségei is havi 306 euróig. A kettős háztartásvezetés címen akkor lehet elszámolni a költségeket, ha a család lakóhelyén közös háztartásban eltartott gyermek él és a család átköltözése nem elvárható. Ha ápolásra szoruló, a háztartásban élő családtag gondozása vagy egyéb nyomós ok nem teszi lehetővé a lakóhely áthelyezését. Igazolhatóan időszakos, korlátozott időtartamra vonatkozó munkavégzés esetében a házas- vagy élettárs a lakóhely közelében keresőtevékenységet folytat, és éves jövedelme meghaladja a 6 ezer eurónak megfelelő összeget. Egyedülállók esetében maximum hat hónapra korlátozódik a kettős háztartásvezetés elszámolási lehetősége. Természetesen csak a ténylegesen felmerülő költségek írhatók le a hazautazást illetően, ilyen például az üzemanyagköltség, autópályadíj, amortizáció, biztosítás, ám ezek összege nem lehet több évi 3672 eurónál. A kilométerpénz elszámolásához szükséges az útnyilvántartás (Fahr­tenbuch) vezetése, amelynek tartalmaznia kell a dátumot, az indulás-érkezés helyét, a megtett kilométert, az átlagfogyasztást, az egységnyi, illetve az összes felhasznált üzemanyagköltséget.