Kerti munkák: ideje van megmetszeni a gyümölcsfákat

Az idő kedvez a kerti tevékenységeknek: szép napsütésben lehet kezdeni a metszést, a fák kérgének ápolását. Most kell begyűjteni az oltóvesszőket, és ezek megfelelő tárolásáról is gondoskodni kell.

A csepregi hegyen már metszik a szőlőt, Oszkóban, a szőlőhegyen február 23-án tartanak oltóvesszőgyűjtést a Hegypásztor Kör szervezésében. A Vas megye különböző pontjairól való szakembereket kérdeztünk az aktuálisan szükséges tevékenységekről.

– Kellemesre fordult az időjárás, sürgősen meg kell kezdeni az almatermésű gyümölcsfák metszését: az almát, körtét, birset – mondta a táplánszentkereszti növényvédelmi szakmérnök, dr. Nagy László. – Ideje van a kéregkaparásnak, a fakéreg drótkefélésének is: el kell távolítani a régi, elszáradt kéregrészeket, a gombák szaporítóképleteit, hogy majd a lemosó permetezés jól odatapadjon a fához, és fel tudjon szívódni. A metszést, kéregkaparást, drótkefélést összefoglalóan mechanikai munkáknak nevezzük. Célszerű a tevékenység során műanyag fóliát leteríteni a fa alá, hogy a lehulló gombaképletek ne szaporodjanak ott sem tovább, el kell tüzelni őket.

A csonthéjasoknál más a helyzet, ezeknél előbb kell a permetezés, utána a metszés. Vas megye nem „termő tája” a kajszi- és őszibaracknak, mégis termesztik. A metszésüket csak akkor szabad megkezdeni, ha a nedvkeringés már tartósan megindult bennük, vagyis a növény piros bimbós – vagy már kezd virágozni.

Az ősszel elültetett fákat is vissza kell most metszeni, és kis tányért kell képezni a földben a fatörzsnél. A magasság meghatározása ugyancsak fontos a metszésnél: olyan magasra engedjük a fát, hogy létráról, szedőállványról permetezhető, betakarítható legyen. A szakmérnök elmondta: a lemosó permetezésről vita volt a szakemberek között – kell vagy nem, drága vagy megéri, de végül még a biokertészek is elfogadták. Réz-, kén-, illetve olajtartalmú növényvédő szerek állnak rendelkezésre, sőt ezek kombinációi is kaphatók. A permetezésnél fontos a jó idő, hogy a permet hadd száradjon fel, ne fagyjon meg. Vas megyében ritkán van szélcsendes idő, de jó, ha permetezéskor nem fúj, hogy valóban oda kerüljön a permet, ahova szánjuk.

Az oltóvesszők begyűjtéséről és tárolásáról a vasvári származású Drimmer Mártont kérdeztük, aki a napokban tartott a vasvári Tündérkertben metszésbemutatót.

Az oltóvesszőt arról a fajtáról szedjük, amelyet szaporítani akarunk, és gyökeres vadalanyba oltjuk be. Például a batul almát beoltjuk a gyökeres vadalmába. A fának nyugalmi állapotban kell lennie: még a rügyek nem pattantak meg. Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára, március 25-ére általában elmúlnak a fagyok, akkor oltunk. A most megszedett vesszőket addig tárolni kell: sötét, hűvös helyen, például pincében homokba dugva, vagy a ház északi oldalán, ahol nem süti a nap, a földbe ledugva. Akinek egyikre sincs módja, a hűtőszekrényben úgy tarthatja, hogy nejlonzacskóba teszi, kis vizet enged bele, majd kiönti, hogy csak a cseppek maradjanak a zacskó belső falán. Összekötözi, kilyuggatja a zacskót, hogy szellőzzön is, és fejjel lefelé tartja a hűtőben. Így garantáltan megőrződik oltásig.