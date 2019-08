Készítsünk bátran diétás ételeket a gyerekeknek! – Tippek, receptek a speciális táplálást igénylő kicsik nagyszüleinek

Mit tehet a nagymama, ha unokájának glutén-, laktózmentesen kell főznie, vagy a gyerek másra érzékeny? Polnisch Gabriellát kérdeztük a témában, a gasztroblogger a bátortalan nagyikat is próbálkozásra buzdítja – a munkából pedig közös nagyi-unoka móka lehet.

Az összekötni a kellemest a hasznossal elv lebegjen azon nagyik előtt, akik feladata nem csupán abból áll, hogy vigyázzanak az unokára, hanem reggelivel, ebéddel, vacsorával is készülniük kell. Mindez nem okoz különösebb problémát, ha a kicsi táplálkozásába nincs iktatva speciális diéta, étrend, ám fejtörést okozhat, ha csak bizonyos alapanyagokat fogyaszthat a gyermek.

Polnisch Gabriellát, a fiatal édesanyát és hobbiszakácsot kérdeztük a témában, aki maga is egészséges, minőségi alapanyagokat felhasználva süt-főz, gluténmentesen és vegán módon, azaz állati eredetű hozzávalók nélkül. Gabi tippeket adott azoknak a nagyiknak, akik félnek olyan gyermekre főzni, aki glutén-, laktóz- vagy egyéb allergénmentes táplálást igényelnek.

– Az elején ijesztő lehet a feladat, de a szülők úgyis elmondják, hogy mit ehet és mit nem a gyerek, ezt kell betartani. A mindenmentes ételekhez az alapanyagokat nagyjából ugyanúgy lehet használni, mint a jól megszokottakat, persze, kell hozzá egy pici tapasztalat. Amikor én kezdtem – egyik napról a másikra álltam át a gluténmentes táplálkozásra –, akkor szembesültem azzal, hogy másként nem lehet észszerűen kivitelezni, mint tervezéssel, ez a kulcsa az egésznek: a tudatosság és az előre tervezés. Ráadásul most már egyre több mentes dolgot lehet venni a szupermarketekben is, spe­ciá­lisabbakat meg például natúrboltokban, biotékákban – tette hozzá.

Gabit megkérdeztük arról is, hogy szerinte milyen ételek készítésébe lehet bevonni a piciket. – Ha együtt sütünk-főzünk a kislányommal, aki még nincs hároméves, úgy szoktuk kiválasztani a fogásokat, hogy azokat viszonylag gyorsan el lehessen készíteni. Ő nagyon szeret a konyhában lenni, de órákra azért még nem köti le ez a feladat. Amikor a nagymamájával van, egyik jól bevált recept a palacsinta: a mama önti bele a tálba a hozzávalókat, majd Leona szépen összekevergeti őket. Ugyanilyenek a muffinok: a mama kiméri a hozzávalókból szükséges mennyiséget, ő pedig fakanállal összeállítja a tésztát, sőt, gyakran már csak a kimérésben segít a mama, minden más folyamatot – egészen a sütésig – nagyon ügyesen, önállóan is végre tudja hajtani – adott tippeket a blogger. Majd így folytatta: – A kislányom szeret kézzel is belenyúlkálni a tésztába, így egyik nagy kedvenc a datolyagolyó-készítés, ahol az ő „feladata” a formázás és a kész gombócok meghempergetése kókuszreszelékben.

Főételek tekintetében Gabi a tésztaféléket emelte ki, amit nagyon szeretnek a gyerekek, és a hozzájuk való mindenmentes szósz készítése sem bonyolult. Olvasóinknak mindenmentes receptet is hozott, az aszalt szilvás datolyagolyóét.

Hozzávalók: 1 bögre dió, 1/2 bögre mandula, 1 bögre magozott puha aszalt datolya, 1/2 bögre puha aszalt szilva, 2 ek. mogyoróvaj, 2 ek. cukrozatlan kakaópor, 1/2 tk. őrölt fahéj. Hempergetéshez: kókuszreszelék, kendermag.

Elkészítés: Tegyük a diót és a mandulát késes betétű robotgép tartályába, párszor forgassuk meg, hogy durva szemű morzsalékot kapjunk. Adjuk az összes többi hozzávalót a dióhoz és a mandulához és dolgoztassuk addig a gépet, míg ragacsos, formálható masszát nem kapunk. Gyúrjunk kis gombócokat a masszából és forgassuk meg kókuszreszelékben és/vagy kendermagban. Azonnal tálalhatjuk is.