Készüljünk aktívan a kamaszkorra! – Ne szeretetmegvonással, megsértődéssel feleljünk

Fesztiválok, koncertek, nyaralás a barátokkal, szülők nélkül – felnőtté válásukat élik meg az ilyen alkalmakkor a kamaszok. Éger Csaba pszichológussal arra kerestünk válaszokat, hogyan készüljünk és készítsük fel gyermekeinket a serdülőkor kihívásaira.

Életkori sajátosság, hogy a kamaszok nem nagyon beszélnek a szüleiknek arról, ami történt velük. Ilyenkor zajlik a leválás folyamata, az identitáskialakulás és az énfejlődés éppen aktuális szakasza. Távolságot tartva a szüleiktől megtapasztalják, hogy mire képesek az életben, hogyan tudnak önálló döntéseket hozni, azokért felelősséget vállalni. Megkérdőjelezik, amit a szüleiktől kaptak. Eltérnek az útmutatásaiktól, és vizsgálják annak működésmódját, következményeit.

Éger Csaba azt mondja, ez fejlődéslélektani szempontból rendben való dolog. A szülő viszont, ha tudomására jut, hogy a gyereke alkoholt fogyasztott, cigarettázott stb. egy több napos nyári fesztiválon, barátokkal töltött balatoni hosszú hétvégén, dilemmába kerül: „felelősségem van a gyermekem egészséges fejlődéséért”.

– Ilyenkor is van lehetőség: elsősorban nem az akut megoldást érdemes választani, hogy ott, helyben ébresztjük rá a gyermekünket, hogy hiba volt eltitkolnia valamit – véli a pszichológus. Szerinte készüljünk inkább aktívan a kamaszkorra, és amikor elkezdődik a leválás folyamata, keressünk és vonjunk be szülőtársakat. Olyan felnőtt embereket – például edzőt vagy különóra vezetőjét –, akik nem a szűk család tagjai, és akikre a fiatal jobban hallgat. Velük a kérdéses pillanatokban fel lehet venni a kapcsolatot, és azt kérni tőlük: légy szíves, a következő fociedzésen kérdezd meg a gyerekemtől, milyen volt a táborban, vagy amikor a barátaival nyaralt. Így saját magunkon is tudunk segíteni: gondoskodunk a gyermek biztonságáról és egészséges fejlődéséről. Egyben lehetővé tesszük, hogy gyermekünk kamaszkorának megfelelően – egészségesen – távolságot tartson. Ha ebben gátoljuk, akkor a fejlődéséhez szükséges leválását akadályozzuk hatalmi jogunkkal, erőfölényünkkel. Ha mégis az erőfölényünkkel élünk, akkor viszont „csúszhat” a kamaszkor, az ezzel együtt járó pszichés fejlődés, önállósodás sem megfelelő mértékben megy végbe, amit a fiatalnak valamikor pótolnia kell. Ez általában akkor történik meg, amikor kikerül a szülői házból. A húszas évei elején, közepén vagy az első munkahelyén. Olyankor a szülők nem értik, mi történt a már felnőtt gyerekükkel. Például, hogy miért nem találja a helyét, miért hagyja ott rövid időn belül már a többedik munkahelyét vagy párkapcsolatát.

– A fiatallal érdemes előre meghatározott kereteket kitűzni, hogy a megállapodásról utána lehessen beszélni. Mondhatjuk azt: „Elmehetsz a barátaiddal a Balatonra úgy, hogy nem lesz ott felnőtt, mert megbízom benned, de ehhez két dolog kell. Ne élj vissza a bizalmammal, és amiben most megállapodunk, azt mindenképp tartsd be”. Éger Csaba azt tanácsolja: vegyük komolyan a kamaszt, és keressünk életszagú megoldásokat. A „Ne dohányozz soha, ki se próbáld!” felszólítás például nem feltétlenül tűnik életszagúnak. Tegyük hozzá: Azt szeretném, hogy ez ne legyen visszatérő az életedben. Légy tisztában azzal, és hidd el, hogy a cigaretta az egészségedre ártalmas. Ennek a feltételnek van realitása. Azt se mondjuk egy 16 évesnek: ne ismerd meg a sör ízét 18 éves korodig. Ehelyett fogalmazzunk úgy: belefér, hogy megkóstolod a sört, tudd meg, hogy milyen az íze, de az nem fér bele, hogy a táborban, fesztiválon lerészegedj.

Ha tehát aktívan készülünk a kamaszkorra, a bizalmi kapcsolat felépítésére, az sokkal kifizetődőbb. Kamaszkorban már nincs kontrollunk a gyerek felett, nem tudjuk őt ellen­őrizni, kénytelenek vagyunk a köztünk kialakult bizalomra hagyatkozni, és elhinni, amit mond. Így is előfordul, hogy határt sért a kamasz, de fejlődéslélektani szempontból ez sem tragédia, véli a szakember. Ha ilyet tapasztalunk, azt mondhatjuk: nem haragszom rád, nincs emiatt világvége, de volt egy megállapodásunk, megbíztam benned, de te nem vettél elég komolyan. Ezt a fiatal úgy fordíthatja le magának: komolyan vesznek, számítanak rám, de vállalnom kell a felelősséget a döntéseimért. Ha nem tartja be, amiben megegyeztünk, ne szeretetmegvonással vagy megsértődéssel büntessük. Előre következményekkel fe­nyegetni sem feltétlenül érdemes a gyerekünket. Ha kétszer-háromszor nem teljesíti azt, amiben megegyeztünk, változtathatunk: előre fektessük le, mi az ára annak, ha a megbeszélt keret sérül. Ezzel segítünk neki önmagát és a saját döntéseit is komolyan venni.