Kézműves termékeket készít Palotai Dániel és Ágnes – lassan, de stabilan építkeznek

Évekkel ezelőtt minimális kezdőtőkével indította vállalkozását Palotai Dániel, aki mechatronikai technikus végzettséggel a banki informatika világából és a nagyvárosi létből hátrált ki. Feleségével, Ágnessel egy őrségi csokoládémanufaktúrát visznek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Őrimagyarósdon bérel ingatlant a házaspár, néhány hét múlva Őriszentpéterre teszik át a székhelyüket. Az már a végleges otthonuk lesz, mondják, benne – egy-két év múlva – saját üzemmel. Most a hegyhátszentjakabi régi iskola konyháját bérlik – onnan indulnak útra a termelői mézzel készült étcsokoládék, belga tejcsokoládék, csokoládékrémek és prémium kakaótermékek. Ott ülünk le beszélgetni sűrű kakóbab-csokoládéillatban. Ági vezet körbe, aki főállásban tavaly nyár óta az őriszentpéteri óvoda vezetője. Mutatja az eszközöket a darálótól az öntőformákon át a gáztűzhelyig. Szakértően mondja el, mi kell ahhoz, hogy a csokoládé megfelelő kristályszerkezete kialakuljon, hány perc alatt dermed meg és milyen csomagolást kap egy tábla csokoládé. A csoki szót ő maga mellőzi: „ne becézzük, ha már az alapanyag kolumbiai”. Danival 2017 őszén ismerkedtek meg, azóta építik közösen a vállalkozást. Férjénél korábban kezdődött a csokoládé­szerelem: felmondta banki állását, elköltözött a fővárosból, és 2013 decemberében egy somogyi falucska szőlőhegyén már azon gondolkodott, mit csinálna szívesen, ami kreativitást igényel, értéket teremt, és amivel a családjának is elő tudná teremteni az anyagiakat. Először keresetkiegészítésként készített csokoládét, aztán olyan sok pozitív visszajelzést kapott, hogy komolyabban elkezdett ezzel foglalkozni.

– 2014 tanulással telt. Olvastam, előadásokat hallgattam, alapanyagokat kerestem. Milyen gyümölcs a kakaó, mikor szüretelik, miért kell fermentálni? Ilyen alapkérdésekkel szembesültem. Felvettem a kapcsolatot kézművescsokoládé-készítőkkel, akik sokat segítettek. Kiderült, hogy a magyarországi csokoládékultúra még gyerekcipőben jár, de az igény egyre nagyobb az átlagon felüli termékekre. Adott volt a piaci rés, bele kellett vágnom – meséli magáról. Termékfejlesztésbe kezdett, kóstolótáblákat készített, és személyesen is kóstoltatott egy bioüzletben és vásárokon. Később már célirányosan járta az üzleteket viszonteladókért. Év végén 1000–1500 tábla csokoládét értékesített ismerősi körben. 2016-ban kezdte el megteremteni a vállalkozáshoz szükséges alapfeltételeket. Üzemhelyszínt keresett, weboldalt és webáruházat kezdett építeni, online piackutatást és munkaerőpiaci felmérést készített. 2017-ben már hivatalosan értékesített, túlnyomó részben személyes megjelenésekkel. Azóta bővítette a viszonteladói bázist. 2017 nyarán Dániel a válása miatt visszaköltözött a főváros közelébe, ahol dinamikusabban tudta folytatni a vállalkozás fejlesztését. 2018 év végére már több mint harminc boltban lehetett megvásárolni csokoládéikat – akkor már Ágival ketten dolgoztak. A 2019-es szezont viszonteladói bázisuk gyarapodásával zárták, a csúcsidőszakokban a gyártásban már előfordultak éjszakai műszakok is. Nyáron sikerült kiépíteni egy saját tulajdonú üzemet, közben cserélték az étcsokoládéjuk egyik alapanyagát, rátaláltak egy kivételes minőségű aromagazdag kolumbiai kakaóanyagra. Étcsokoládéjuk saját receptúrájú: nem használnak adalékanyagot és teljes értékű termelői mézzel édesítenek, amit nem hőkezelnek.

– Kevés pénzzel, kis felszereltséggel indultunk, és sosem volt cél, hogy hatalmas gépparkkal rendelkezzünk. Mindent kézzel csinálunk a csokoládéöntéstől a csomagolásig. Az, hogy lassan, de stabilan tudunk építkezni, mindent felülír. Most kakaómasszából dolgozunk, de rövid időn belül babból szeretnénk készíteni a csokoládét. Ehhez őrlőgépet kell beszereznünk, ami finom masszává őrli a babot – mondják. A hasonló vállalkozásban gondolkodóknak Dani a saját példáján keresztül azt ajánlja: ha nincs is sok pénzük, legyen töretlen hitük az elinduláshoz és a folytatáshoz, még ha lassan is jön a siker.

Ágival sorsszerű volt a találkozásuk, együtt dinamikusabban folytatták az addig megkezdett folyamatokat.

– Ági sok bátorítást adott. Ő is vállalkozó szellemű, jó a kézügyessége, kivette a részét a munkából, és minden folyamatba beletanult. Ő a social media és a marketing vonalat viszi, én a beszerzésért, termékfejlesztésért, gyártásért, értékesítésért felelek. Van olyan terület is, amit részben már ki tudtunk szervezni. Fontos szempont, hogy a régión belüli alapanyagokból dolgozzunk – kivéve a kakaóbabot –, és hosszabb távon a munkahely­teremtés. Most az elsődleges feladat a további brandépítés: szeretnénk, ha Magyarországon tudnák hova tenni a nevünket.

Kiemelt képünkön: Palotai Dániel és Ágnes a kislányukkal, Petrával. Munkájuk része az ötletelés, a termékfejlesztés, az öntés, a beszállítók és viszonteladók felkutatása, az informatikai háttér, a social media kezelése – komplex rendszert működtetnek