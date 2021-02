Kitalálni a magyar női testarányt – A Körmendről indult Marton Ancsával beszélgettünk

Marton Ancsa neve jól cseng a fiatal magyar ruhatervezők között. Az utóbbi tíz év hozta meg számára a folyamatos építkezés lehetőségét és a kiteljesedést a maga kreálta márka révén. A Körmendről indult lány ma több mint tíz embernek munkát adó vállalkozást vezet a fővárosban, és két éve édesanya.

„Kicsi korom óta foglalkoztat, hogy valami kézzelfoghatót hozzak létre. Abban már az elejétől biztos voltam, hogy olyan ruhákat és kiegészítőket szeretnék készíteni, amelyeket én is szívesen viselnék. Különös figyelmet fordítok a ruhák kombinálhatóságára, valamint az átjárhatóságra az egyes szettek, színek és kollekciók között” – írja bemutatkozójában Ancsa. Az első, majd a rákövetkező húsz évről és arról is kérdeztük, milyen nőket öltöztet.

Ancsa szerkesztő-modellezőként végzett 2000-ben Szombathelyen az akkori 411. Számú Ipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolában. Mivel eredetileg arra vágyott, hogy keramikusművész vagy szobrász legyen, akkor kevésbé értékelte a lehetőséget, ma már örül, hogy ott tanulta az alapokat.

– Apám és a nagyapám is asztalos volt, én a műhelyében nőttem fel. Az alkotási kedvet a családból hozom. A középiskola után mégis másfelé kanyarodtam: idegenforgalmat tanultam Szombathelyen, utána Budapesten építészetet és újságírást. Sok mindenbe belekóstoltam, utólag nem bánom, mert később a saját márka építésében ezek mind hasznosnak bizonyultak. Közvetlenül a 2008-ban kirobbant gazdasági világválság idején egy nagy projektben dolgoztam egy hatfős építészcsapat tagjaként, a beruházói oldalon. A létesítmény építkezése leállt, én éppen munkát kerestem, amikor egy volt szombathelyi csoporttársammal összefutottam Budapesten. Sorsfordító volt a találkozás: általa kerültem vissza a ruhakészítésbe és tanultam vissza a szakmába egy cégnél.

2011-től a saját vállalkozását építi Ancsa. Amikor komolyabban kezdett ruhatervezéssel foglalkozni, álmokból és tervekből sok volt a fejében, eszközökből annál kevesebb. Kibérelt a Jászai Mari téren egy kis műhelyt, szerzett egy tervezőasztalt és vett egy varrógépet. A galérián dolgozott, lent az apró boltban árulta a ruháit. – Egyre többen eljutottak hozzám, végül olyan sokan lettek, hogy nem tudtam kiszolgálni mindenkit. Kerestem egy bérvarrodát, én szerkesztettem a szabásmintákat, ők megvarrták a darabokat. Egyre több termékem lett, és mind nagyobb igény ezekre. Először egyszerű pólók és nyári ruhák készültek, de már akkor azon törtem a fejemet, hogyan lehetne olyat alkotni, amit többféleképpen lehet hordani és a darabokat egymással ötvözni.

Ancsa geometriai formák­ban gondolkodik, úgy magya­rázza: a rajzfázist kihagyva, a fejében tekeredve alakulnak át szabásmintákká, majd hordható ruhákká a darabok. Többnyire egyszínűek és földszínűek – abból is kiindulva, hogy a harmóniát elsősorban a színek adják –, és kizárólag olyan anyagokból készülnek, amelyek öko minősítéssel rendelkeznek. Öltözködési rendszert talált ki, ami egyszerűnek tűnik, mégis más ahhoz képest, amit általában viselünk. A színekben, formákban minden mindenhez illeszthető. Egymásra épülnek a ruhadarabok, a kollekciók. – Huszonöt éves kortól felfelé a hétköznapi nőt öltöztetem, amilyen én is vagyok, aki reggel elmegy dolgozni, magára kapja a ruháját, cipőjét, ha pedig csinosabb akar lenni, kalapot húz. A lényeg, hogy ne kelljen sokat gondolkodni a gardróbszekrény előtt. Olyan ruháink legyenek, melyekben el tudunk menni a játszótérre, de vacsorázni is. Egy ideje a férfiaknak is tervezek: a 25-30 feletti korosztály vevőnek látszik erre. Meglepően jó volt a fogadtatás – meséli.

A Jászai Mari térről azóta a belváros közepébe költözött az üzlete, és miután a testvére beszállt a cégbe, egy másik boltot is nyitottak egy bevásárlóközpontban, valamint működni kezdett a webshop. Ma egy hatalmas szerkesztőrészleg, egy nagy szabászat és egy varroda munkatársai dolgoznak a márka ruhatárán. Ancsa korábban is szigorú napirend szerint élt, amióta megszületett a kisfiuk, még inkább beosztja az idejét. A testvérén kívül nagy segítsége a férje és szülei is, mondja.

Sok idő és összetett folyamat, míg egy elképzelésből ruhadarab lesz: legalább két-háromszor le kell varrni és újraszerkeszteni a mintadarabot, hogy gyártásba mehessen, jó és hordható ruha legyen belőle. Két-három havonta minikollekciókkal jelentkezik a tavaszi–nyári és az őszi–téli helyett. Mostanáig több mint 600 szabásminta került már gyártásba. – Mindegyik kedves a szívemnek. A mai napig meg tudom mondani, melyiket mikor terveztem, mi inspirált. Emlékezetesek például a csavarások, átcsatolások. Összevont méretekkel dolgozom, sok év tapasztalatából alkottam meg a saját mérettáblázatomat. A magyar testarányok mozgatnak – ezeket tanulmányozom, és hordható ruhadarabokat tervezek, amiket a vékonytól a teltebb nőkig mindenki felvehet.

Kiemelt képünkön: Marton Ancsa a maga tervezte mustárszínű kapucnis pulcsiban