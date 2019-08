Kutatással bizonyították: a testmozgás jót tesz a gyerekeknek is

Egy új amerikai kutatás szerint azok a kismamák, akik a terhesség alatt is edzenek, fejlettebb motoros képességekkel rendelkező gyermeket hoznak a világra.

A kutatásban 71 egészséges, várandós nővel végeztettek felügyelet alatt aerob mozgást, és volt egy kontrollcsoport is. A mozgást végző kismamák hetente háromszor, egy órán keresztül edzettek, és választhattak, hogy futópadon, szobabiciklin vagy elliptikus tréneren végzik a gyakorlatokat. A kontrollcsapat tagjai csak nagyon enyhe intenzitású mozgást – légzési vagy nyújtási gyakorlatokat – végezhettek.

Később megvizsgálták az egy hónapos csecsemőket, és megállapították, hogy azok, akiknek édesanyjuk a terhesség alatt is végzett valamilyen aerob mozgásformát, jobb motoros képességekkel rendelkeztek, mint akiknek az anyukájuk nem edzett. A kutatásban részt vett minden csecsemő mozgásfejlődése az egészséges tartományban volt. Miért fontosak ezek az első motoros képességek? Linda May (East Carolina Univer­sity) szerint korábbi kutatások alapján azok a csecsemők, akik korábban fejlesztik ki a motoros képességeiket, nagyobb valószínűséggel lesznek aktív életmódot élő gyerekek. A terhesség alatt végzett mozgás ebben is segít. Korábban azt javasolták az orvosok, hogy a terhesség idején inkább pihenjenek a kismamák, most viszont azt, nyugodtan végezzenek közepes intenzitású gyakorlatokat, ami megemeli a pulzusszámot és a vérnyomást, egyeztetve az orvosukkal, hogy az egészségi állapotuk megfelelő-e ehhez.