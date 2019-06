Linzer és piskóta friss eperből könnyedén

Az eper az egyik legjellegzetesebb zamatú gyümölcsünk, ráadásul a kerti termesztése sem követel nagyobb szaktudást. Önmagában vagy lecukrozva is kitűnő, frissítő csemege, de számos finomságot is készíthetünk a felhasználásával.

Bolla Lászlóné, Irénke köcski háziasszonyt kértük meg, hogy adjon néhány jó tanácsot és receptet az eper felhasználásával kapcsolatban.

Amikor sok a termés, és nem tudjuk egyszerre felhasználni, többféleképpen is eltehetjük a gyümölcsöt télre. Ha lefagyasztjuk, érdemes tisztítás, mosás után lecsepegtetni, majd cukorral összekeverni. Fél kiló eperre egy maréknyi kristálycukrot számoljunk. Akkora adagokat készítsünk, amit egyszerre elfogyasztunk vagy felhasználunk. Főzés nélkül szörpöt is készíthetünk: ehhez az epret össze kell törni, ízlés szerinti mennyiségű cukorral ízesíteni. A keveréket turmixoljuk össze, majd szűrjük át és egyszer forraljuk fel. Már mehet is az üvegekbe, hígítva több hónapig fogyaszthatjuk a finom eperszörpöt.

Friss vagy fagyasztott eperrel sokféle süteményt, tortát ízesíthetünk. Irénke egy kétféle tésztából készülő egyszerű és finom, réteges édességet sütött nekünk.

Epres sütemény

Hozzávalók a linzertésztához: 30 deka finomliszt, egy csipet só, 15 deka vaj vagy margarin, 3 evőkanál tej, 2 tojássárgája, 8 deka cukor, fél citrom reszelt héja.

A piskótatésztához: 3 tojás, 7 deka porcukor, 7 deka rétesliszt.

A töltelékhez 25 deka nagyobb darabokra vágott eper, a díszítéshez tejszínhab.

Először elkészítjük a linzertésztát. A lisztben szétmorzsoljuk a vajat vagy a margarint, hozzáadjuk a tejet, a tojássárgáját, a cukrot, a reszelt citromhéjat és a sót. Összedolgozzuk, majd körülbelül két óráig pihentetjük.

A piskótához a tojássárgákat a porcukorral habosra keverjük. A tojásfehérjékből kemény habot verünk, és a liszttel együtt a tojássárgájához keverjük.

Ezután a linzertésztát kisodorjuk, kikent vagy sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, előmelegített sütőben gyengén megsütjük. A félig megsült tésztát kivesszük a sütőből, rárétegezzük a jól megmosott, leszárított eperszemeket, és ráöntjük a piskótatésztát. Visszatesszük a sütőbe, és mérsékelt tűzön készre sütjük.

A megsült tésztát hagyjuk kihűlni, meghintjük vanilincukorral elkevert porcukorral, és nagyobb kockákra szeleteljük. Tetejüket díszíthetjük egy-egy rózsa tejszínhabbal vagy akár egy-egy szép szem eperrel is.

Irénke ezt a tésztát úgy is szokta készíteni, hogy az eper felét rebarbarával helyettesíti.